Gestire lo stress in modo naturale

Lo stress, si sa, può avere un effetto negativo sul corpo, sull’umore e sul comportamento, oltre a provocare malesseri ad ampio raggio (mal di testa, ansia, stanchezza, irritabilità e altro).

Le cause dello stress variano da una persona all’altra, e così anche gli effetti. Gestire lo stress dovrebbe essere una priorità, ma è spesso difficile da realizzare a causa della mancanza di tempo o di metodi semplici per farlo.

Ecco dei metodi naturali per alleviare lo stress:

Attività fisica

Tutte le forme di attività fisica sono utili nella gestione dello stress. L’esercizio fisico ha molti vantaggi, libera le endorfine, calma la mente, con una riduzione dei livelli di stress. Anche 45 minuti di attività fisica al giorno fanno la differenza nella gestione dei livelli di stress.

Vita organizzata

Organizzare il proprio carico di lavoro porta ad un senso di controllo e di tranquillità e ci sono molti modi per raggiungere questo obiettivo. Un modo per farlo è l’adozione di una buona gestione del tempo, dando la priorità alle attività importanti e programmando il tempo per completarle. Passare da un compito all’altro e far accumulare le cose da fare diventa spesso un’ulteriore fonte di stress. La decentralizzazione delle attività o la richiesta di aiuto, come e quando serve, è anche un buon modo per ridurre i livelli di stress.

Erbe e tisane

Ci sono delle erbe contro lo stress e il nervosismo che possono essere utilizzate sotto forma di tisana. Valeriana, melissa, camomilla, biancospino sono tra le più note. Tiglio, borragine, equinacea sono pure efficaci nella gestione degli effetti negativi dello stress, aiutando a mantenere un sano equilibrio tra i diversi sistemi biologici e a sostenere una migliore capacità di recupero dallo stress.

Alimentazione

Le abitudini alimentari hanno un impatto significativo sui livelli di stress. Seguire una dieta sana con un buon equilibrio tra diversi gruppi di alimenti e con tutti i nutrienti necessari è essenziale. Una dieta ricca di diversi gruppi alimentari (verdure, frutta, cereali integrali, latticini, pesce e pollame) aiuta ad affrontare gli effetti fisici ed emotivi dello stress.

Sonno

Il sonno è essenziale nella gestione dello stress; non dormire abbastanza porta a irritabilità e stanchezza, ma anche dormire troppo può rendere pigri, depressi e mettere a rischio la salute. La giusta quantità di sonno, ossia dormire 7-8 ore ogni notte, è un buon modo per rimanere energici e gestire bene le sfide quotidiane.

Respirazione

La cosiddetta Respirazione 4-6-4, può aiutare: inspira per quattro secondi, trattieni il respiro per sei secondi, espira per quattro secondi, trattieniti senza inspirare per sei secondi, ripetere il tutto almeno per quattro volte o fino a quando non ci si sente rilassati