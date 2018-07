L’artigianalità Made in Italy a Lineapelle New York

L’artigianalità del Made in Italy ha fatto scuola nella Grande Mela: il 17 e 18 luglio Schmid sono stati tra le eccellenze italiane presentate nei workshop Crafting Innovation, realizzato durante i due giorni di Lineapelle New York.

Schmid, produttrice di tessuti per le scarpe e gli accessori dei maggiori marchi italiani e internazionali di moda, si riconferma ancora una volta portavoce dell’eccellenza dell’artigianalità italiana in un contesto di altissimo livello come quello di Lineapelle New York, la manifestazione fieristica che dal 2001 annuncia i trend per le stagioni A/I e P/E direttamente dal Metropolitan Pavilion.

“La finalità del workshop Crafting Innovation – ha dichiarato Paolo Ciccarelli, Presidente e Amministratore Delegato Schmid – è di portare l’eccellenza dei materiali e delle tecniche artigiane che hanno reso famoso il Made in Italy anche oltre i confini nazionali; come Schmid siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto con i nostri materiali più pregiati e il nostro know-how costruito in anni di presenza sui mercati internazionali”.

Costruzione artigianale, tecniche innovative e materiali d’eccellenza, con un focus specifico sulle borse, saranno questi i temi al centro dei workshop, tenuti da Orietta Pelizzari, nota “trend setter” internazionale. Attraverso la descrizione del percorso creativo e con il supporto di immagini e campioni, i partecipanti avranno la possibilità di valutare e apprendere le tecniche ed estetiche del migliore artigianato Made in Italy.

Tra i materiali di Schmid che serviranno per realizzare le creazioni oggetto dei progetti finali del workshop: nylon catarifrangente lavorato con termodeformature bi-face e a vista, un composto (brevettato Schmid) a base di fibra di carbonio, materiali a base 100% gomma ad alta elasticità con possibilità di termosaldatura dinamica, cellulose placcate in 3D o lavorate con stampe digitali o altre frequenze, raso stretch con termodeformature in 3D e organza in poliestere ad alta resistenza.