L’esordio di Fabiana Ferri a Taomoda

Fabiana Ferri il marchio campano partecipa per la prima volta all’evento esclusivo di Taomoda che si svolge dal 14 al 21 Luglio a Taormina presso il Teatro greco Antico della città. Il marchio è stato selezionato per la sezione CONTEMPORARY FASHION.

La collezione prodotta dall’azienda napoletana FFC Creative Group, nasce nel 1980 grazie alla passione del suo fondatore Gianni Colucci e i suoi due figli Francesco e Fortuna, diventata poi nel tempo una solida realtà tra i più grandi Gruppi Italiani nel mondo femminile della Moda elegante grazie alle sue 4 linee di abiti da sera.

Il segmento Contemporary Fashion comprende dieci finalisti supported by Taomoda, tra i cinquanta selezionati dalla commissione composta da giornalisti ed esperti di settore, su 560 brand made in Italy che oggi costituiscono il nuovo board del comparto moda in Italia.

La kermesse dall’ eco internazionale che coniuga moda design, turismo, cultura culmina nella serata di sabato 21 luglio 2018 con uno spettacolo al Teatro Antico e con il tradizionale Gala per la consegna dei prestigiosi e ambiti Tao Awards, assegnati a personaggi che si sono distinti nelle varie categorie. La serata sarà presentata da Cinzia Malvini e da Angelo Melloni .

Quella di quest’anno sarà l’edizione gold della rassegna diretta dalla giornalista Agata Patrizia Saccone fondeur di Taomoda, evento patrocinato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana – e che si pregia della presidenza onoraria del Cav.Mario Boselli. Madrina la Giornalista Paola Cacianti,–

L’azienda opera su tutto il territorio nazionale e internazionale con più di 700 clienti con l’obiettivo di aprire nuovi orizzonti attraverso distribuzioni più mirate

Con questa partecipazione Il brand Fabiana Ferri ribadisce il suo concetto di brand internazionale che si rivolge a una donna moderna, dinamica che vuole mettere in risalto la sua eleganza e femminilità attraverso dettagli ricercati, stampe preziose, tessuti pregiati, pizzi e trasparenze che portano a un immaginario glamour e sofisticato.