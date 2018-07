Arriva a Trieste l’Urban Trail

C’è una grande novità quest’anno per il circuito Internazionale Urban Trail. Nella notte di sabato 22 settembre si correrà la prima edizione del TRIESTE URBAN TRAIL, evento coordinato da Good Looking Entertainment Sport, sostenuto e patrocinato dal Comune di Trieste con l’Assessorato allo Sport e dalla UISP. Trieste insomma, per la prima volta, la città della bora e della Barcolana, la cui forte influenza neo asburgica ne fa una «Vienna sul mare».

Due le distanze sulle quali i partecipanti possono sfidare se stessi e godere del fascino di questa città ricca di luoghi suggestivi: 10 km competitivi oppure una camminata ludico motoria di 5 km che si snoderanno su un percorso cittadino ad anello, attraverso luoghi storici e di interesse. Si passerà da Piazza unità d’Italia, la più grande d’Europa affacciata direttamente sul mare, passando dalle viuzze che risalgono il colle e portano al castello di San Giusto e alla cattedrale o attraverso i ponti del canal Grande.

Per ogni partecipante è previsto un ricco pacco gara che prevede una t-shirt ed una lampada frontale per chi parteciperà alla 10 km oppure una torcia per chi partecipa alla camminata da 5km.

Iscrizioni aperte sul sito www.urbantrailrun.it dove sarà possibile trovare tutte le info dell’evento. Per registrarsi basterà cliccare sulla pagina “iscriviti” e seguire le linee guida.

Inoltre, è possibile iscriversi recandosi presso il negozio sportivo Mima Sport Uno in via Cesare Battisti, 19 – 34125 Trieste, compilando l’apposita documentazione.

L’Urban Trail è un evento sportivo Internazionale, culturale e turistico rivolto a tutti, giovani e meno giovani, podisti e amanti dello sport all’aria aperta, che vogliano cimentarsi in un percorso urbano di 5 oppure 10 km, camminando o correndo a piedi tra i noti quartieri storici della città.