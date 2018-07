Bere latte intero protegge dall’ictus

Bere latte intero può proteggere dagli ictus, secondo un nuovo studio. Mentre per decenni i consigli dietetici convenzionali dicevano che il latte scremato e parzialmente scremato è molto più sano del latte intero, in effetti, potrebbe essere il contrario.

I ricercatori non hanno trovato alcun collegamento significativo tra i grassi del latte e le malattie cardiache e gli ictus, anzi, alcuni tipi di grasso del latte potrebbero aiutare a scongiurare un ictus grave, dicono i ricercatori dell’università del Texas, che hanno fatto il nuovo lavoro, valutando il numero di biomarcatori degli acidi grassi presenti nei grassi dei prodotti lattiero-caseari, correlandoli alle malattie cardiache e alla mortalità, per un arco di 22 anni.

Il metodo ha fornito una visione dell’impatto a lungo termine di questi acidi grassi.

Quasi 3.000 uomini e donne di età pari o superiore a 65 anni sono stati inclusi nello studio, che ha misurato i livelli ematici di tre diversi acidi grassi presenti nei latticini nel 1992 e, di nuovo, sei e tredici anni dopo.

Nessuno degli acidi grassi era significativamente associato alla mortalità totale e un tipo di grasso era legato a decessi più bassi per malattie cardiovascolari.

Le persone con livelli più alti di acidi grassi, e quindi con un consumo maggiore di prodotti caseari integrali, nello studio avevano avuto il 42% meno rischio di morte per ictus.

I ricercatori in questo nuovo studio dicono che una dieta ricca di latticini senza grassi o di latticini magri, può portare a ingerire elevate quantità di zuccheri aggiunti, cosa che può avere come conseguenza una cattiva salute del cuore.

Eliminando il grasso dai latticini, il cibo non riempie e le vitamine si perdono. Il grasso contenuto nei prodotti lattiero-caseari è ciò che li rende sazianti e, eliminando nei latticini il grasso, si riduce anche la quantità di vitamina A e D che i prodotti contengono o che può essere assorbita.

I latticini interi sono pure ricche fonti di sostanze nutritive, tra cui calcio e potassio, essenziali per la salute, non solo durante l’infanzia ma per tutta la vita, in particolare negli ultimi anni in cui la malnutrizione e le condizioni come l’osteoporosi sono più comuni.