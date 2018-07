Casa: specchi e cestini si fanno hi-tech

Quando ti devi truccare giri tutte le stanze di casa tua per trovare la luce migliore? Hai sempre sognato di aprire il cestino dei rifiuti con una sola parola senza doverlo toccare? Nella tua doccia trovi flaconi di bagnoschiuma e shampoo sparsi in ogni angolo?

Forse non lo sapevi, ma le soluzioni ai tuoi problemi esiste, basta usare la parola magica simplehuman

simplehuman è un'azienda americana che realizza prodotti per la casa unendo il miglior design con la tecnologia più avanzata e da oggi è disponibile con il suo negozio online anche qui in Italia all'indirizzo https://www2.simplehuman.com/it/

L’azienda nasce 18 anni fa a Los Angeles con l’obiettivo di semplificare la vita delle persone partendo dagli oggetti di uso quotidiano. Oggi a catalogo sono oltre 100 gli innovativi prodotti per la casa, caratterizzati da un design elegante e funzionale unito a una tecnologia avanzata. Si va dagli articoli per il bagno a quelli per la cucina.

simplehuman è lo specchio con sensore ampia visione pro, uno specchio di ultima generazione che crea una luce naturale per un trucco professionale e senza errori. Grazie a un sensore di movimento, si illumina automaticamente appena si avvicina il volto alla superficie. Inoltre, i pannelli laterali offrono un'ampia visuale da qualsiasi angolazione. Truccarsi – o perché no radersi la barba – in modo impeccabile non è mai stato così semplice!

Per chi invece passa la maggior parte del tempo in cucina, il cestino con sensore vocale e di movimento è il prodotto ideale. Questo elegante bidone dei rifiuti per uso casalingo si apre sia con un semplice movimento della mano sia con un comando vocale. Proprio così: il cestino si apre da qualsiasi angolazione e senza necessariamente posizionarsi davanti, basta muovere la mano, quasi come per dire addio alla spazzatura. Se invece si hanno le mani impegnate è sufficiente pronunciare la formula magica e voilà, quasi come per incanto, il cestino si apre.

simplehuman giunge in soccorso anche quando la doccia prende sempre più spesso le somiglianze di un campo di battaglia e i pochi flaconi superstiti, sparsi in ogni angolo, perdono continuamente prodotto. Grazie al triplo erogatore per montaggio a parete, infatti, non bisogna più preoccuparsi degli innumerevoli detergenti che popolano in piatto doccia: tutto il necessario sarà a portata di mano. Inoltre, grazie al sistema anti-sgocciolamento, non ci saranno più inutili perdite e l'acciaio inossidabile con cui è realizzato non si arrugginisce né scolorisce.

Tutti gli articoli simplehuman sono semplici da utilizzare ma allo stesso tempo funzionali e tecnologici, costruiti per durare nel tempo con materiali come acciaio inox o zinco.