Trucco permanente, è boom

Le sopracciglia non sono più una preoccupazione quotidiana, e neanche le vecchie cicatrici grazie alla dermopigmentazione, un aiuto risolutivo per la cura di sé, ma anche per dire addio agli inestetismi della pelle.

La bellezza costa fatica, soprattutto d’estate quando il corpo è più scoperto, non solo in spiaggia, e nascondere difetti o inestetismi è ovviamente più difficile. Negli ultimi anni, però, un grande aiuto è arrivato dalla dermopigmentazione: dalla semplice cura delle sopracciglia alla più complessa questione della mimetizzazione delle cicatrici, il ricorso al “permanent make up” sta diventando sempre più popolare.

Negli ultimi cinque anni sono infatti nate decine di migliaia di nuove imprese che operano nella dermopigmentazione: «Il nostro settore non ha un “codice” specifico presso le Camere di Commercio e quindi tutti coloro che non si accontentavano della sola categoria di “estetista” hanno dovuto registrare la propria impresa come “tatuatori”. Se andiamo a vedere i dati, nel 2013 in Italia operavano nel settore tatuaggio circa 1.500 imprese, mentre nel 2017 queste sono diventate addirittura 600.000. E una parte significativa di questo “boom” è da attribuire proprio ai dermopigmentisti».

Ma proprio da questo straordinario successo è sorta una necessità da non sottovalutare, e cioè la crescita fondamentale della specializzazione in un settore che, situandosi a metà fra l’ambito estetico e quello medicale, non può in alcun modo essere affidato a operatori improvvisati.

A questo ha risposto SKING, il campionato italiano per gli specialisti del trucco permanente, che già lo scorso anno ha radunato e promosso i migliori dermopigmentisti italiani: «Le donne che si rivolgono al dermopigmentista», confermano gli organizzatori, «chiedono soprattutto le sopracciglia per quanto riguarda il trucco permanente, mentre gli uomini ci richiedono soprattutto l’effetto “rasato”, che rappresenta una soluzione sorprendente al problema estetico della calvizie. Ma ci sono anche casi nei quali ci si rivolge a noi per un intervento “paramedicale”, ad esempio per la ricostruzione dell’aureola mammaria in casi di mastectomia, intervento particolarmente importante per gli aspetti psicologici che comporta».

SKING è già alla sua seconda edizione e quest’anno torna in una veste rinnovata: il 13 Ottobre a Roma si svolgerà il CAMPIONATO NAZIONALE DI TRUCCO PERMANENTE promosso da A.I.DER. (Associazione Italiana Dermopigmentisti) durante il quale gli operatori italiani più audaci si sfideranno nella realizzazione di un trattamento di sopracciglia realistiche e si ci contenderanno il titolo di CAMPIONE NAZIONALE.

Contemporaneamente, in un’ apposita area dedicata, tutti gli operatori in attesa di svolgere la gara e i dermopigmentisti che vogliono dedicarsi alla loro formazione e apprendere nuove tecniche, potranno assistere ai LIVE SHOW, delle dimostrazioni dal vivo di trattamenti innovativi presentati da ospiti internazionali che daranno lustro all’evento. La sera, poi, i concorrenti, i giudici, i Master, gli accompagnatori…tutti coloro che vorranno celebrare il mondo della dermopigmentazione italiana, festeggeranno durante il PMU DINNER PARTY, il party più esclusivo di sempre! Tra brindisi, balli e performance dal vivo si arriverà al momento della PREMIAZIONE che decreterà i vincitori del campionato nazionale.

