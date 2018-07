Saldi estivi: i brand scontati più desiderati

E’ ufficialmente iniziato il periodo dei saldi estivi 2018, una festa per tutti gli amanti dello shopping. SEMrush, la piattaforma per online marketing ha deciso di analizzare quali sono i brand in offerta più cercati su Google questa estate, e da altro lato – quali prodotti e sconti appaiono negli annunci online più spesso.

Lo studio ha rivelato che Zara è leader assoluto per la ricerca a tema saldi, altre due marche molto ricercate sono Gucci e H&M. Nel settore sportivo il primo brand di cui le persone vogliono comprare i prodotti in saldo è Nike, seguito da Adidas, mentre New Balance conclude la top-20. In generale ci sono più brand di lusso che quelli di mass-market: nella top-20 si trovano Swarovski, Max Mara, Moncler, Louis Vuitton, Burberry, Furla, Prada e Tod’s.

Le persone non cercano solo le offerte dei brand, ma anche gli sconti degli e-commerce di moda: qui Zalando è numero uno per le richieste degli utenti, ma anche Asos è cercato spesso per le sue offerte.

Nella ricerca sono stati analizzati i dati relativi agli sconti che applicano i fashion brand nella pubblicità online. Lo sconto del 50% è l’incentivo più inserito negli annunci. Altre opzioni che gli e-commerce usano spesso sono gli sconti del 30% e del 40%. Per quanto riguarda i prodotti, borse e scarpe compaiono negli annunci più spesso che altri articoli di abbigliamento.