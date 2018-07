Diabete: lo yoga può sostituire il tradizionale movimento

Le persone con diabete possono sostituire l’attività fisica raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con lo yoga per migliorare il loro indice glicemico (zucchero nel sangue) e avere un più basso rischio di malattie cardiache.

Una revisione sistematica di otto studi internazionali, che hanno coinvolto 842 pazienti di età compresa tra i 30 e i 78 anni, ha mostrato che lo yoga ha portato miglioramenti di breve durata nel controllo glicemico (glucosio del plasma a digiuno) ma ha avuto effetti inconcludenti sui parametri clinici di più lungo termine, quali l’emoglobina glicata (HbA1c) e le complicanze legate al diabete.

Il trattamento convenzionale per il diabete si basa su alcune medicine di prescrizione e sulle modifiche dello stile di vita (dieta nutriente con molte fibre, peso sano ed esercizio moderato-intenso per 150 minuti almeno tre giorni a settimana).

Se non si fa l’esercizio fisico consigliato, con l’intensità giusta (per esempio il ciclismo, uno sport come il calcio o una camminata ad una velocità di almeno 4-5/km un’ora), lo yoga può sostituire il movimento per il controllo dello zucchero nel sangue.

Il nuovo studio, fatto da alcuni ricercatori provenienti da India, Sri Lanka e Australia (Brisbane) ha fatto una meta-analisi dei lavori esistenti ed è stato pubblicato sulla rivista Diabetes Metabolic Syndrome.

Ha riscontrato una riduzione significativa di 15,16 mg / dl nel glucosio a digiuno e di 29 mg / dl nella glicemia postprandiale, con lo yoga rispetto all’attività fisica complessiva. L’HbA1c è diminuita, invece, dello 0,39%.

C’era stata una certa perdita di peso, ma lo yoga non aveva abbassato la circonferenza della vita. Non c’era stata differenza nel colesterolo e in altri profili lipidici (grassi nel sangue come i trigliceridi) e nella pressione sanguigna.

L’attività aerobica, dunque, non dovrebbe essere sostituita dallo yoga, che dovrebbe essere eseguita in aggiunta all’esercizio fisico.

….