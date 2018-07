Sono aperte le iscrizioni per l’8° Sardinia Trail 2019

Aperte ufficialmente le iscrizioni all’8° Sardinia Trail. La gara internazionale di Ultra Trail a tappe, che vede protagoniste le montagne del Gennargentu (Arzana e Desulo), il Supramonte di Urzulei, Monte Ferru (Cardedu) e il mare dell’Ogliastra, è in programma nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2019.

Il suo slogan noto ormai da anni recita come “un paradiso tutto da correre dalla montagna al mare”. La manifestazione è diventata negli anni uno degli avvenimenti sportivi di promozione internazionale del territorio dell’Ogliastra. Infatti, lo scorso giugno il Sardinia Trail è stato ospite dello Scenic Trail in Svizzera ed è stato presente al “Lavaredo Ultra-Trail Expo”, con uno stand nel percorso obbligato dove sono passati tutti gli atleti partecipanti, e gli accompagnatori in tutto circa 12 mila persone.

Il Sardinia Trail mantiene le sue caratteristiche di gara con una distanza di circa 100 km da correre in tre tappe con 4000 metri di dislivello positivo, con percorsi ridisegnati per offrirvi nuovi suggestivi paesaggi e un maggior numero di km di single-treck.

Tre sono i fantastici percorsi ideati non solo per i numerosi appassionati del trail, abituati a percorrere distanze estreme, ma anche per tutti coloro che sono attratti da una vacanza alternativa all’insegna dello sport e del relax, tra le profonde e verdi foreste e un mare da favola di un’isola ancora tanto selvaggia ed incontaminata.

Nel 2019 nelle giornate del Sardinia Trail ci sarà una grande novità: sarà organizzata per ogni giornata una camminata non competitiva di circa 4/5 km. nel territorio dell’Ogliastra. Invitati d’onore i camminatori dei Sentieri di Libertà, il progetto di montagna terapia ideato dal dottor Coni del Centro Salute Mentale di Sanluri, saranno guidati dalla dottoressa Mariella Zonchedde della ASSL di Lanusei che segue il progetto sin dal suo inizio. “La delegazione dei sentieri di liberta’ – spiega la dottoressa Zoncheddu – si è trovata accolta e coccolata dalla carovana del Sardinia Trail nell’edizione 2018 e con piacere partecipiamo al progetto della camminata del 2019”.

Il Sardinia Trail è infatti anche un’occasione unica ed irripetibile per visitare l’isola: grazie a questa manifestazione potrete scoprire i suoi angoli più nascosti: un’emozione che solo la Sardegna, con il suo folklore, la sua gastronomia ed il calore della sua gente potrà farvi vivere.

PERCORSI:

Sardinia Trail:

100 km, da correre in 3 tappe in tre giorni, con 4.000 mt di dislivello positivo, attraversando il Supramonte di Urzulei, il massiccio del Gennargentu (tappa a Punta La Marmora), sino alle spiagge di Tertenia e Cardedu con il passaggio a Monte Ferru 800 metri sul livello del mare.

LOCATION:

Confermata la sede operativa a Tortolì-Arbatax con base logistica nell’incantevole Hotel Club Saraceno a 50 metri dalla lunga distesa di sabbia accessibile direttamente dall’hotel, nella suggestiva Baia di San Gemiliano ad Arbatax ideale per coniugare sport e relax.

La spiaggia, lunga complessivamente 2 km. circa è sovrastata sul lato nord dalla Torre Saracena di “Taratasciàr” (“tredicesima torre” in arabo), una lunga distesa di sabbia di grammatura media con un fondale dolcemente digradante.

Lungo la spiaggia, attrezzata con ombrelloni e sdraio (gratuitamente a disposizione dei partecipanti), potrete rilassarvi e godere del sole del Mediterraneo, veleggiare nelle splendide acque della baia o cavalcare le onde con il surf.

Partecipa anche tu e potrai vivere un’esperienza indimenticabile!