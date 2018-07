Il bacio è un piacevole alleato della salute

Baciare è importante, e non lo si fa mai abbastanza. La più romantica espressione di amore, affetto e passione, infatti, non solo migliora umore e autostima, ma che è anche un vero e proprio toccasana per la nostra salute.

A due giorni dalla Giornata Mondiale del Bacio, che cade il 6 luglio, Top Doctors®(www.topdoctors.it), la piattaforma online che seleziona e mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici specialisti di tutto il mondo, illustra alcuni dei numerosi benefici che lo scambio di dolci effusioni ha sul nostro organismo.

Ecco quindi 6 motivi per cui baciare è la più piacevole medicina, secondo il Dott. Francesco Vitale, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo di Top Doctors®:

aiuta la regolazione degli ormoni,

rafforza il sistema immunitario,

combatte il mal di testa,

diminuisce lo stress,

riduce il colesterolo,

migliora l’igiene orale.