Mal di schiena, ne soffrono 6 italiani su 10

Sono 6 gli italiani su 10 a soffrire di mal di schiena almeno una volta a settimana. Una presenza fissa nella vita di milioni di uomini e donne che con regolarità devono fare i conti con il dolore muscolo- scheletrico. Ma non solo, al di là della cronicità, il mal di schiena sporadico affligge ben il 97% delle persone. Ad affermarlo uno studio condotto su oltre 19mila persone in 32 Paesi da Gsk Consumer Healthcare.

L’ultima frontiera nella riduzione e prevenzione del mal di schiena sembra essere l’elettrostimolazione muscolare total body (WB-EMS). Il sistema pensato e perfezionato in Germania è Miha Bodytecche si fonda sui principi dell’elettrostimolazione attiva distribuita su tutto il corpo. L’EMS (electro muscle stimolation) è un’attività sportiva che viene fatta esclusivamente alla presenza di un personal trainer dedicato e specializzato.

Cause del mal di schiena

Il mantenimento di posture scorrette, il sovrappeso, ma anche stress e tensione derivanti da un stile di vita spesso frenetico, le cause principali. Una vita troppo sedentaria, ma anche un’attività fisica troppo intensa possono causare disturbi a livello di tendini, muscoli e articolazioni, che sono associati a manifestazioni dolorose di varia intensità. I dolori più ricorrenti sono ormai dei “classici”: il mal di schiena colpisce un italiano su tre e uno su quattro soffre di dolore cervicale. E ancora il 27% accusa inconvenienti a livello lombare.

Miha Bodytec e le evidenze scientifiche

Secondo uno studio scientifico dell’Università di Bayreuth (Germania), l’allenamento EMS dell’intero corpo combatte molto efficacemente i dolori alla schiena, una condizione molto comune. Gli impulsi raggiungono e attivano evidentemente anche i muscoli profondi che possono essere raggiunti solo con difficoltà con i trattamenti convenzionali. Secondo lo studio l’88,7% dei soggetti sottoposti a trattamento ha notato una riduzione dei dolori alla schiena, con significativa riduzione del dolore nel 38,8% dei casi. Un miglioramento dello stato doloroso generale è stato osservato nel 41,9% dei casi. La frequenza e l’intensità dei dolori si sono ridotte significativamente durante la sessione di allenamento.

In aggiunta, l’allenamento con EMS ha prodotto i seguenti effetti generali: il 61,4% degli individui ha riportato un miglioramento dello stato doloroso generale, il 75,5% ha notato un miglioramento dell’umore, il 69,4% ha riportato un aumento della vitalità, il 57,1% degli uomini e l’85,7% delle donne ha raggiunto una migliore stabilità corporea, il 50% dei soggetti ha confermato effetti positivi in termini di forma fisica e il 75,5% si è sentito più rilassato

Come funziona

Sotto la guida di un personal trainer specializzato si viene collegati a Miha Bodytec, si eseguono piccoli e semplici esercizi durante i quali si deve opporre resistenza agli impulsi elettrici che variano a seconda del fisico e della preparazione atletica di ciascuno. Più alti sono gli impulsi, più si oppone resistenza, più il muscolo reagisce e si modella. Intervalli di 4 secondi di impulsi alternati ad altrettanti 4 secondi di riposo. L’esercizio sotto sforzo permette una reazione del corpo tipica di quando si è in una palestra tradizionale alle prese con diversi attrezzi per potenziare le varie parti del corpo, ma al contrario non vi è stress articolare. Quello che colpisce inoltre, è il miglioramento dell’aspetto umorale. Chi si sottopone al trattamento parla di una sferzata di energia e una ricarica duratura. I tempi di allenamento sono solo 20 minuti alla settimana che equivale ad un tempo di permanenza in palestra molto più lungo.