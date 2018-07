Hard Rock lancia “My Journey”, la moda dedicata al viaggio e all’avventura

Il brand Hard Rock incoraggia i fan a prepararsi al prossimo viaggio con il lancio di nuovi item estivi limited edition per uomo e donna dedicati al viaggio e ispirati al desiderio di avventura nell’ambito della collezione “My Journey”. Gli articoli della collezione sono disponibili, a partire da oggi fino a Ottobre, nei Rock Shop degli Hard Rock Cafe Italiani di Roma, Venezia e Firenze. Ogni singolo pezzo della collezione rafforza il messaggio che il brand intende trasmettere ai fan ovvero che quello che conta è il viaggio e non la destinazione.

“My Journey” è comfort e funzionalità senza sacrificare lo stile: la collezione raccoglie infatti diverse tipologie di articoli moda dalle tees alle giacche passando per i pantaloni da jogging.

“La collezione retail My Journey è stata ideata e disegnata pensando al senso di avventura dei fan di Hard Rock - afferma Shailyne Berges, Director of Retail Marketing di Hard Rock International – “Il nuovo merchandising di Hard Rock consente ai fan di esternare e mostrare le proprie passioni, dalla musica al fashion, dal viaggio all’intrattenimento in modo elegante e confortevole questa estate”.

Per acquistare la collezione “My Journey” e altri prodotti Hard Rock, visita il negozio online all'indirizzo www.rockshop.hardrock.com