Kilowatt Festival e Opera Estate Festival in arrivo

La XVI edizione di Kilowatt Festival (Sansepolcro – AR) si terrà, quest’anno, dal 13 al 21 luglio e presenterà, fra gli ospiti, Virgilio Sieni e Giorgio Rossi per la danza, Vinicio Marchioni (protagonista di “Romanzo Criminale”) per il teatro, Eugenio Finardi e Omar Pedrini per la musica in un programma di oltre 50 eventi.

Per quanto riguarda la XXXVIII edizione di OperaEstate, che occuperà Bassano del Grappa con 34 comuni della pedemontana veneta dall’11 luglio al 7 ottobre, moltissimi ospiti stranieri e, fra gli italiani, Ascanio Celestini, Marco Paolini, Giuliana Musso, Rezza / Mastrella e molti altri.