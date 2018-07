Al via le iscrizioni per il Cagliari Urban Trail 2018

Sabato 8 settembre 2018 torna nel centro storico di Cagliari la sesta edizione della manifestazione internazionale Cagliari Urban Trail: la gara di corsa a piedi in notturna che dal 2013 ad oggi coinvolto oltre 6000 partecipanti. Un successo sempre crescente della passeggiata-competizione per le vie illuminate di Cagliari in un percorso suggestivo sempre con delle novità.

L’Urban Trail è un evento sportivo, culturale e turistico rivolto a tutti, giovani e meno giovani, podisti e amanti dello sport all’aria aperta, che vogliano cimentarsi in un percorso urbano di 5/10 km, camminando o correndo a piedi tra i noti quartieri storici della città: dalla Marina passando per Castello, Stampace e Villanova, alla scoperta di passaggi ed angoli suggestivi per molti ancora sconosciuti.

Quest’anno sono tante le novità che contraddistingueranno la sesta edizione, come la partenza e l’arrivo dei partecipanti sulla piazza Garibaldi, il nuovo salotto del quartiere di Villanova, un’area pedonale che è diventata in pochi mesi sede di importanti manifestazioni sportive e culturali. Sono stati inoltre escogitati nuovi passaggi di percorso ancora più entusiasmanti che gli organizzatori della Good Looking Entertainment Sport hanno per ora deciso di tenere segreti.

Iscrizioni aperte sul sito www.urbantrailrun.it dove sarà possibile trovare tutte le info dell’evento. Per registrarsi basterà cliccare sulla pagina “iscriviti” e seguire le linee guida.

Inoltre, è possibile iscriversi recandosi presso l’esercizio commerciale Deriu Sport, Centro Commerciale i Mulini, Su Planu – Selargius compilando l’apposita documentazione.

Come nelle passate edizioni anche quest’anno a tutti i partecipanti sarà dato in dotazione un faretto ed una t-shirt colorata con bande fosforescenti, per dare una maggiore illuminazione al percorso e creare simpatici effetti coreografici nel centro città.

L’evento, ė sostenuto e patrocinato dal Comune di Cagliari con l’Assessorati allo Sport e al Turismo, dalla UISP, e con il prestigioso aiuto dell’Associazione Piazza Garibaldi e Dintorni e da diverse aziende private che sin dalla prima edizione hanno supportato questo progetto sportivo culturale al fine di una migliore fruizione della città a piedi.