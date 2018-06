La canzone preferita nei viaggi on-the-road estivi

Con quasi 145 milioni* di persone in Europa che hanno in programma per quest’estate un viaggio in macchina, TomTom svela che “Beat It” di Michael Jackson è la hit più ascoltata on-the-road. La musica pop viene indicata come il genere musicale preferito per accompagnare la maggior parte dei road trip**, mentre la musica classica è stata votata da francesi, tedeschi e italiani come la scelta perfetta per gli itinerari storici.

Grazie ad un sondaggio condotto su un campione di oltre 5.000 adulti in tutta Europa***, TomTom ha scoperto che poco meno di 2 persone su 5 (39%) preferiscono per quest’estate un viaggio on-the-road, al posto dei tradizionali pacchetti vacanza, in quanto offre maggiore libertà. È interessante notare che, con il passare degli anni, l’amore verso il viaggio in macchina sembra crescere e i viaggiatori diventano sempre più avventurosi. La distanza percorsa durante l’ultimo viaggio è stata, in media, di 601 km, ma le persone di età superiore ai 55 anni erano pronte a viaggiare molto di più (794 km).

Le cattive abitudini a bordo possono rendere un viaggio pessimo e per questo è stato chiesto agli intervistati quali siano, secondo loro, i comportamenti da evitare: circa uno su cinque (19%) ha indicato il consumo di cibi dagli odori forti e quasi un quarto (23%) raccomanda di fare i turni per il posto di guida a ogni fermata.

I viaggiatori, inoltre, sembrano investire molto tempo ed energie nella pianificazione dei loro viaggi on-the-road, con la maggior parte degli intervistati che in media impiega circa un mese per organizzare il viaggio, e 1 persona su 7 (14%) addirittura da 3 a 6 mesi per pianificare il tutto al meglio.

*145 milioni è la somma dei dati demografici di ciascun paese (Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi) poi divisi per due, poiché abbiamo scoperto che quasi la metà – il 44% – degli intervistati ha effettuato o prevede di effettuare un road trip quest’estate.

** Viaggi costieri, urbani, storici e di campagna

***La ricerca è stata condotta su 5.000 intervistati (nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Germania, Italia e Francia) da Censuswide tra il 18 e il 25 maggio 2018.