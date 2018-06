Roma: ai Fori Imperiali, un emozionante Mozart

Posted by IN DIES

Una sala gremita di ospiti illustri ha seguito il terzo concerto di Labozeta Spa dedicato al grande artista Wolfgang Amadeus Mozart nella cornice affascinante dei Fori Imperiali all’interno della Chiesa di San Lorenzo in Miranda.

Un concerto esclusivo che ha visto impegnati 60 artisti tra professori d’orchestra e coristi in un susseguirsi di brani importanti del noto compositore austriaco. Da Eine Kleine Nachtmusik K.525 per concludere con il coinvolgente Magnificat passando per i “Vesperae solennes de confessore K.339”.