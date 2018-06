A Santa Agnese Fuori le Mura rivive Antonio Vivaldi

Concerto straordinario della Cappella Musicale Costantina assieme al Coro Franco Maria Saraceni

Nella splendida basilica Onoriana di via Nomentana proprio all’ingresso delle celebri catacombe di Santa Agnese le due associazioni presentano il Dixit RV 594 di Antonio Vivaldi.

Una composizione per Solisti, due Cori, due Trombe, due Oboi, due Orchestre d’Archi e Organo e timpani – all’organo siederà Oliver Gruda mentre Paolo De Matthaeis dirigerà il gruppo riunito e completo per l’occasione.

Giulia Patruno, Svetlana Spiridonova, Namiko Okano, Gennaro Cutillo, Edoardo Venditti si alterneranno alle parti solistiche coadiuvati dalle trombe di Americo Gorello e Gioele Garone.

Il Dixit è una composizione atipica di Vivaldi – ben diverso dal Beatus Vir e dal Lauda Jerusalem e persino dal Magnificat; sempre pensato per due cori “battenti” – di antica tradizione veneziana – le risposte del coro si rincorrono su piani diversi ingaggiando effetti pregevoli di imitazione sia in echo che in vere e proprie contrapposizioni a specchio passandosi il testimone nella lunga esplorazione di un salmo “guerriero” ricco di richiami bellicosi e imperativi come ad ammonire una comunità fintroppo permissiva.

Al Dixit seguiranno i Vespri del Confessore di Wolfgang Amadeus Mozart che saranno rinforzati dagli ottoni in uno stile liturgico più asciutto ed equilibrato, l’orchestra si ricompatterà e ridisegnerà la formazione in maniera concettualmente diversa – 5 Salmi in dialologo stretto tra coro e solisti alterneranno forme compositive diverse: Mottetto, Fuga, Lied mescolati in un mini dramma sacro preludieranno al Magnificat finale tra lirismo e squilli di tromba.

Il Concerto è gratuito.