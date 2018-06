Organizzare il matrimonio senza stress

Prima di arrivare al “fatidico sì”, si passano giorni da incubo: quelli dei preparativi. Tra decisioni da prendere, spese da affrontare, parenti di cui occuparsi, il matrimonio rischia di diventare un delirio. Per renderlo più “smart”, ecco cinque soluzioni alla portata di tutti: da Tinaba, l’app che consente di raccogliere i regali in denaro per il viaggio di nozze con un tap sullo smartphone, a Lanieri, per un vestito per lo sposo su misura e in e-commerce. Così tutto diventa più semplice, per godersi le nozze senza stress.

1. L’abito dello sposo su misura e made in Italy con l’e-commerce

Senza dubbio il vestito della sposa è una scelta importante, ma non per questo va trascurato l’abito dello sposo! Se tuttavia non avete voglia di girare e perdere tempo per negozi, la soluzione è a portata di click grazie a Lanieri, il primo e-commerce 100% Made in Italy dedicato all’abbigliamento maschile. Fondata da Simone Maggi e Riccardo Schiavotto, imprenditori selezionati dal network Endeavor Italia, Lanieri produce abiti da sposo e da cerimonia su misura, confezionati da sarti esperti in Italia. Sulla piattaforma sarete guidati lungo tutto il processo di presa misure, scelta del tessuto e tipologia di abito, per ricevere direttamente a casa un capo su misura perfetto per il grande giorno.

2. La lista di nozze su Tinaba

È sempre più frequente ormai che al posto della classica lista di nozze piena di oggetti per arredare la propria casa, gli sposi chiedano agli invitati di raccogliere i regali in denaro per il viaggio di nozze. Tuttavia comunicare un Iban di 27 cifre insieme all’invito è un po’ di cattivo gusto. La soluzione è raccogliere il denaro della lista nozze tramite l’app Tinaba, rendendo il versamento delle quote una sfida divertente tra gli amici, per raggiungere il prima possibile l’obiettivo. Su Tinaba è possibile inviare la propria quota di partecipazione direttamente all’account dei futuri sposi, senza costi di commissione per gli invitati!

3. Yescapa, viaggio di nozze in camper

Se non siete tipi da Maldive o Seychelles, il vostro “posticino romantico” per il viaggio di nozze potete cercarlo on the road: basta salire a bordo di un camper con Yescapa, la piattaforma di camper-sharing tra privati leader in Europa che propone una soluzione chiavi in mano per un viaggio itinerante in totale libertà e sicurezza. Il camper permette infatti di viaggiare in autonomia, organizzando una vacanza su misura anche all’ultimo minuto, e di inoltrarsi anche in territori meno frequentati. sarà sufficiente trovare le aree di sosta dedicate, come un campeggio o magari un glamping di lusso.

4. Riprese e foto del matrimonio con i droni

Volete rendere indelebili i ricordi del vostro matrimonio? Allora scegliete i droni di WeddingDrone, il servizio creato da Immodrone, startup incubata presso l’incubatore I3P del Politecnico di Torino I3P, WeddingDrone è specializzata in foto riprese con drone, per catturare le immagini più belle del vostro giorno speciale e trasformarle in un reportage matrimoniale fresco e romantico, tradizionale e moderno, emozionante e riflessivo, vivo e per sempre.

5. Karaoke One, il divertimento musicale in un’app

Cercate un modo semplice e divertente per intrattenere gli ospiti durante il ricevimento? Allora avete bisogno di Karaoke One, la piattaforma internazionale che porta sullo smartphone l’intrattenimento video-musicale e che ha raccolto oltre 265mila (con 266% di overfunding) su Mamacrowd, la piattaforma di equity crowdfunding leader in Italia. La community per chi ama cantare mette a disposizione una app per iOS, Android, Windows 10 e Xbox One dove scaricare il brano, cantare a squarciagola e realizzare un video-clip da condividere sul web! Pronti a rendere virale il vostro matrimonio?