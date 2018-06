Gioielli in argento dedicati al sorriso

Share Your Smile è la collezione in argento che Farnese Gioielli dedica al sorriso.

Anelli, orecchini e bracciali sono dotati di un sistema che permette in modo semplice e veloce di personalizzare il gioiello con differenti colorazioni di “smile”, ovvero fascette intercambiabili realizzate a mano con pregiati pellami italiani che cambiano l’aspetto del gioiello in base al gusto, all’outfit da abbinare e alla stagione in cui si indossano.

Per l’estate 2018, infatti, Farnese Gioielli presenta smile dai colori pop e di ispirazione “candy”.

Il concept della Collezione mantiene la caratteristica distintiva della maison Farnese Gioielli: “Trasformare il design statico, tipico della gioielleria, in dinamico“.

La linea, interamente Made in Italy, è realizzata a mano dai Maestri artigiani Farnese,nel rispetto delle più antiche tecniche di manifattura artigianale utilizzate per l’alta gioielleria. Su ogni oggetto della collezione sono incise la F (logo Farnese) ed il logo a forma di mondo della Fondazione Operation Smile: parte dei ricavati delle vendite è infatti destinata senza termine di tempo a finanziare le opere ed i progetti della Onlus a sostegno dei bambini affetti da labiopalatoschisi.