Alcuni capi irrinunciabili dell’estate

L’appuntamento più atteso sta per arrivare. Una manciata di giorni ci separano ormai dal riposo e dalle mete scelte per le vacanze estive.

E la valigia? Cosa metterci per essere sempre principesse dalla spiaggia alle pazze serate?

Ecco alcuni must have da mettere assolutamente in valigia per non farsi trovare impreparate e per viaggiare spensierate ma sempre al top.

DANIE’ MADE IN SICILY:

La Borsa in paglia per la spiaggia che viene dalla terra dei colori e dell’estate. Realizzate a mano in palma nana, sono impreziosite da passamanerie, decori e specchietti e hanno un fico applicato realizzato in ceramica di Caltagirone e profili dorati Per contenere tutto quello che serve da mattina fino all’aperitivo. Borsa FICO ORO r ealizzata in palma nana, con passamanerie, specchi e decori in metallo. Prezzo al pubblico euro 393.

Orecchini Fico, il frutto più goloso dell’estate diventa un gioiello. In ceramica di Caltagirone e nappine. Prezzo al pubblico euro 85

MILENA ANDRADE:

Un paio di jeans non può assolutamente mancare, soprattutto se ha il taglio push up ed è un modello Recycling, realizzato con tessuti di precedenti collezioni a cui viene data nuova vita con ricami e inserti. Modello Jak Joy euro 230

PERICHETTE :

La pochette da sera, esclusiva e preziosa che porta un nome importante perché a lei è dedicata. Violetta, la Dama delle Camelie con un cuore grande che vuole vivere sempre libera nell’Opera di Giuseppe Verdi “ La Traviata”. Prezzo su richiesta

PCUBE ROCK:

E infine bisogna pensare anche alle serate più frizzanti meteorologicamente parlando, dove non vorrete mai e poi mai rinunciare ai vostri abitini leggeri. Ecco allora che PCUBE viene in vostro aiuto con il gilet in pelle con paillettes e stampa snake che cambia colore. Perfetto con con long e short dress, ma anche con i jeans o con gli short. Da vere strong girl. Prezzo al pubblico euro 560