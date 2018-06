Olimpiadi Dei Robot: Juniper Networks è sponsor globale

Juniper Networks, leader nelle reti sicure, scalabili e automatizzate, è diventato partner tecnologico globale della World Robot Olympiad™ Association (WRO), un’organizzazione non profit dedicata allo sviluppo della robotica nell’ambito degli studi STEM (Science, Technology, Engineering, Math) su scala globale. In base all’accordo pluriennale, Juniper collaborerà con WRO per promuovere, ospitare e sviluppare questa competizione mondiale che attira decine di migliaia di giovani.

Juniper sarà sponsor di un nuovo trofeo alle finali di quest’anno – WRO 2018 – denominato Juniper Networks’ Engineering Simplicity Honors Award. Juniper giudicherà le squadre della categoria Regular nelle finali per tutti i gruppi di età in base a “audacia”, creatività e semplicità della soluzione robotizzata. La competizione incoraggia i team partecipanti a risolvere sfide e problemi complessi usando la matematica, la programmazione e le capacità di coding ed esplorando i principi dell’automazione. La competizione stimola inoltre altre competenze come la capacità di lavorare in gruppo, la perseveranza, la capacità di apprendere dagli errori e il pensiero creativo.

Juniper sta inoltre contribuendo alla realizzazione di un breve documentario che racconta le storie umane di alcune della squadre e il loro percorso verso le finali. Il lavoro è stato affidato al filmmaker James Redford, conosciuto per i suoi documentari basati sulle storie di persone impegnate alla soluzione di importanti sfide sociali e ambientali.

