Un Master dedicato alla moda e al prodotto

Presenti anche agevolazioni economiche , create appositamente per andare in contro a studenti e famiglie, per le quali è possibile far richiesta entro il 29 maggio 2018.

Il Master fornisce competenze nell’ambito della progettazione di prodotti per lo sportswear, sia active che interactive, per il lifestyle in termini di prestazioni innovative nei materiali e nelle tecnologie, per accessori wearables capaci di integrare l’estetica della moda con nuovi contenuti e nuove funzioni date dall’integrazione con le tecnologie indossabili. L’obiettivo è quello di formare designer capaci di lavorare tanto nell’ambito dell’abbigliamento sportivo quanto in quelli dello sportswear agonistico, ma anche in quei settori dove sono richieste competenze in grado di combinare materiali tecnici, nuove tecnologie e performance. Il designer Fashion Tech ha un ruolo determinante tanto per l’ambito della Moda quanto per quello dello sportswear e del lifestyle perché ha la capacità di unire mondi finora lontani come quelli della moda, dello sport, dell’elettronica e dell’informatica. Per queste ragioni il Master in Fashion Tech rappresenta uno strumento formativo per un’immediata collocazione professionale.