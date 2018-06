Borotalco e Terraforma, dal 29 giugno

Posted by IN DIES

Ci si incontra, si condividono i valori e si cresce insieme: la collaborazione tra Borotalco, il marchio evergreen che con il suo iconico barattolo verde conquista gli italiani da più di un secolo e Terraforma, il Festival Internazionale di musica dedicato alla sperimentazione artistica e alla sostenibilità ambientale, è nata diversi anni fa e oggi festeggia un grande traguardo raggiunto sotto il segno comune della bellezza, del rispetto della natura e della creatività.

La quinta edizione di Terraforma si terrà dal 29 giugno al 1 luglio 2018 nel giardino di Villa Arconati-FAR a Bollate (Milano) e sarà l’occasione per assistere non solo ai concerti di musica ispirati alla ricerca dell’ignoto, delle utopie e delle ipotesi più affascinanti tra scienza, arte e fantascienza, ma anche per celebrare, perdendosi nei suoi cerchi concentrici, la concretezza di un progetto eco-sostenibile, giunto ora al suo compimento.

Labirinto che Borotalco ha contribuito a realizzare per ridare vita, nel bosco di Villa Arconati, al progetto originario risalente al XVIII secolo. Rifacendosi ad alcune incisioni planimetriche della Villa create nel 1743 da Marc’Antonio Dal Re, sono stati piantati oltre 500 esemplari di carpino, pianta utilizzata da secoli, con il bosso, per il tracciamento di siepi e labirinti da giardino, lungo un percorso di cinque cerchi che conducono al cuore dell’opera.

Ora è il momento di festeggiare l’unione delle forze positive dell’uomo e della sua storia con l’energia vitale della natura.

Durante i tre giorni del Festival Terraforma, prodotto da Threes in collaborazione con Fondazione Augusto Rancilio, gli ospiti potranno immergersi in un’esperienza unica: eventi musicali dal vivo, dalla techno all’ambient al jazz, workshop, incontri con artisti internazionali, installazioni nel verde e un camping che accoglie un pubblico proveniente da tutto il mondo saranno gli ingredienti di una kermesse da vivere a 360°.

Borotalco inserisce questa collaborazione all’interno della nuova campagna di comunicazione “Vivi Borotalco”, che reinterpreta il concetto di sudore come simbolo della vita vissuta al massimo.

“Non sarà di certo il sudore a fermarti”, questo l’invito di Borotalco anche nella cornice di Terraforma: un mix vincente di passione nel sostenere la cultura del bello, l’ecologia, l’architettura, la tradizione italiana, uno splendido passato che guarda al futuro: Terraforma è un naturale terreno d’incontro. Tutto da scoprire.