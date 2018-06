La “Rainbow mania” è scoppiata anche nei gioielli

I gioielli di Lora Nikolova sono perfetti per ogni occasione e circostanza.In diverse forme e colori e tutti creati a mano sono dei pezzi unici e inimitabiliOpere d’arte da indossare e perfette su quasiasi outfit.

Nora Nikolova, per la nuova collezione Primavera-Estate 2018, interpreta i bijoux come veri e

propri bozzetti realizzati a mano libera, mantenendo la filosofia del brand che propone da

sempre i gioielli come “opere d’arte da indossare”.

La designer presta una cura minuziosa alla composizione e al dettaglio, alimentando il gioco

tra i diversi spessori attraverso l’utilizzo di materiali unici e originali, che spesso assumono il

ruolo di elementi grafici.

Si delineano così, all’interno della rete di fili che compongono le creazioni, intrecci che

danno vita ad illustrazioni astratte e a veri a propri pattern grafici. I bijoux presentano un

effetto visivo più minimale, piu sobrio, ma sempre di forte impatto artistico.

La proposta nella gamma dei colori è contenuta, per esprimere un equilibrio migliore con

le forme, dando precedenza al dettaglio grafico. Compaiono colori pastello, come il giallo,

il rosa cipria, il lilla e il verde acqua che donano delicatezza e leggerezza alle creazioni.

I pezzi hanno per lo più un concept astratto, ma non mancano i motivi di ispirazione naturale

e floreale.

In questa collezione si aggiunge una particolare ricerca di nuovi motivi geometrici, con

composizioni monocromatiche, rscchiusa dalla mini capsule di collier “dots”, composta da

abbinamenti di pietre sferiche trasparenti abbinate a quelle rosse, nere oppure verdi.

I mono-orecchini si riconfermano come accessorio originale e sofisticato per completare il

look e seguono le ispirazioni dei collier presenti nella collezione.