È aperto il nuovo bando di Artistar Jewels 2019

E’ ufficialmente aperto il bando 2019 per la sesta edizione di Artistar Jewels, progetto dedicato allo scouting internazionale dei talenti del gioiello contemporaneo d’autore, di design e d’artista. L’evento, cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime edizioni, ha ospitato importanti creativi del settore tra i quali Giancarlo Montebello, Philip Sajet, Yoko Ono, Pol Bury, Faust Cardinali e Gillo Dorfles e siglato partnership importanti come quella con la SIERAAD Art Fair di Amsterdam e rinomati concept store europei. La prossima edizione si svolgerà dal 19 al 24 febbraio 2019 durante la fashion week di Milano in una prestigiosa location nel cuore della città. Una giuria di esperti del settore decreterà i vincitori e assegnerà riconoscimenti ai più meritevoli. Rispetto alla precedente edizione il numero di gioielli e wearable object in mostra sarà inferiore, poiché la selezione, a cura del team di Artistar, ha l’obiettivo di offrire a visitatori e buyer un’esposizione di livello sempre più alto. La novità dell’edizione sarà l’aumento considerevole di concept store che selezioneranno direttamente le creazioni da esporre nei loro punti vendita, quest’anno, per la prima volta, anche fuori dall’Europa. La novità più importante del 2019, infatti, è la creazione di un network commerciale che si espande in tutto il mondo. Se fino al 2018 i partecipanti esponevano i propri gioielli all’interno di alcune gallerie di gioiello contemporaneo europee, oggi Artistar Jewels, attraverso partnership e sinergie nate con numerose realtà commerciali, concept store e gallerie, dà la possibilità agli artisti di portare i propri pezzi all’interno di retailer selezionati in nuovi paesi. Le finalità dell’evento guidato da Enzo Carbone sono di mostrare le migliori creazioni ideate e progettate negli ultimi anni provenienti da tutto il mondo e diffondere la cultura del gioiello contemporaneo caratterizzato principalmente da ricerca tecnica e stilistica, sperimentazione di nuovi materiali, reinterpretazione di quelli tradizionali e originalità. Creazioni che non esauriscono la loro funzione nella dimensione ornamentale perché centrali, in ogni oggetto, sono la narrazione di una storia, la veicolazione di un messaggio o di una precisa idea creativa. Stimolare il dialogo e il confronto tra gli artisti e gli esperti del settore, offrire una grande visibilità e creare reali occasioni di business sono gli aspetti centrali che caratterizzano il progetto, ed è per queste ragioni che Artistar Jewels rappresenta una unicità all’interno del panorama internazionale del gioiello contemporaneo ed è apprezzato e riconosciuto a livello internazionale.

Una giuria di esperti di settore selezionerà 10 artisti che si aggiudicheranno importanti premi e riconoscimenti. Tutte le creazioni selezionate saranno protagoniste di uno shooting dedicato e pubblicate all’interno del volume speciale Artistar Jewels 2019. Il libro, edito dalla casa editrice Logo Fausto Lupetti, sarà disponibile su una rete nazionale e internazionale: tutte le librerie in Italia e nelle principali capitali europee, e spedito a oltre 5000 addetti del settore.