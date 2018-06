Lenti a contatto afocali per presbiti

La presbiopia è un fenomeno naturale e fisiologico che insorge intorno ai quarant’anni, causato dalla perdita di elasticità del cristallino. Questo comporta la progressiva riduzione della capacità di focalizzare gli oggetti vicini, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione o di stanchezza.

I cosiddetti occhiali “da lettura” sono spesso accolti come soluzione semplice ed immediata ai problemi di presbiopia, eppure sono numerosissime le persone che male si adeguano al loro utilizzo o che in determinate occasioni – per comodità o per puro senso estetico – vorrebbero farne a meno. D’altra parte un’elevata percentuale di portatori di lenti a contatto multifocali rinuncia al loro utilizzo perché non soddisfatta dei risultati.

Ecco allora che le nuove lenti a contatto afocali per presbiopia sviluppate da Safilens – azienda italiana di contattologia da sempre impegnata in ricerca, tecnologia ed innovazione – si propongono come valida alternativa, assicurando una visione senza compromessi a qualsiasi distanza: ravvicinata, intermedia e lontana.

Queste nuove lenti – disponibili sia nella versione giornaliera monouso che in quella mensile – si basano su un design afocale brevettato che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore delle lenti a contatto per presbiopia e che offre un’infinità di vantaggi.

Innanzitutto, la lente afocale aumenta la profondità di campo. Inoltre, a differenza di una lente a contatto multifocale che richiede un complesso processo di adattamento a livello cerebrale oltre che oculare, non necessita di tempi di adattamento.

Il design LacriMass™ permette una distribuzione non uniforme del film lacrimale sulla superficie esterna della lente, aumentandone lo spessore nelle aree periferiche, dove nascono le maggiori cause di stress oculare.

La lente sfrutta inoltre i benefici del sistema fusiontechnology™, tecnologia brevettata da Safilens in grado di garantire una protezione prolungata della superficie oculare. La fusiontechnology™ consiste nell’incorporazione nella lac di un copolimero composto da Thamarynd-Seeds Polisaccaride – un polimero naturale estratto dai semi di tamarindo – e acido ialuronico. Tale sinergia normalizza e mantiene stabile la relazione fisiologica tra il film lacrimale e la superficie oculare, fornendo all’utilizzatore un comfort naturale e duraturo.

La lente afocale, infine, non introduce le aberrazioni tipiche delle lenti multifocali.

Il risultato è una lente in grado di garantire immagini stabili, chiare e definite, in qualunque situazione di illuminazione. Al contrario delle lenti multifocali, infatti, la lente afocale utilizza più del 90% della luce per la messa a fuoco dell’immagine e non è influenzata da situazioni di scarsa illuminazione o dalla dimensione della pupilla.