Il film “Il sole a mezzanotte – Midnight Sun” sarà disponibile in home video a partire dal 19 luglio, distribuito da Eagle Pictures. Dopo aver conquistato i cuori di milioni fan al box office italiano, dove ha incassato oltre 3 milioni di euro, la storia d’amore con protagonisti Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger arriva anche in DVD e Blu-ray.

Accanto alle versioni DVD e Blu-ray, il film sarà disponibile anche in un’imperdibile edizione DVD con DigiBook, corredata da un libretto fotografico da collezione.

Dopo “Colpa delle Stelle”, “Io prima di te” e “Noi Siamo Tutto”, anche “Il sole a Mezzanotte” si conferma come una delle storie d’amore teen più amate di sempre. Una favola romantica, che dimostra come l’unico modo di affrontare le avversità della vita sia quello di farlo in due.

Nel cast la splendida Bella Thorne, divenuta famosa per il ruolo di Cece Jones nella serie tv "A tutto ritmo" targata Disney Channel, affiancata dall'affascinante Patrick Schwarzenegger.





Al centro della vicenda la diciassettenne Katie (Bella Thorne), costretta a vivere fin dall’infanzia al riparo dalla luce del giorno a causa di una rara malattia, che rende per lei mortale anche la minima esposizione alla luce diretta del sole. La sua vita è sempre stata diversa da quella delle sue coetanee, con pochissimi contatti con il mondo esterno. Il destino, però, porterà sulla sua strada Charlie (Patrick Schwarzenegger), quel bambino che osservava tutti i giorni dalla finestra e che, ormai adolescente, le permetterà di conoscere l’amore in un modo del tutto speciale.