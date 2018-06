Ambientazioni coloniali per tovaglie e tovagliette

Una collezione che s’ispira alle affascinanti atmosfere coloniali raccontate da Karen Blixen in Out of Africa e dall’omonimo film diretto da Sydney Pollack.

Perfetto per pranzi o cene all’aperto ma anche per una mise en place elegante, con porcellane, argenti e cristalli. Proprio come avrebbe fatto Karen Blixen/Meryl Streep. Con sobria eleganza si gioca sui contrasti dei materiali: la tovaglietta americana in fibra vegetale intrecciata è abbinata al tovagliolo in leggero cotone stampato con il motivo animalier della zebra. Il tovagliolo, sartoriale e in puro cotone, è proposto in due varianti di colore: grigio con disegno tono su tono o in giallo zafferano.