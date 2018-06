Mal di testa: il microstimolatore Cefaly è efficace

Cefaly su pazienti cronici per trattare le singole crisi, cioè in maniera sintomatica, come quando si prende un’aspirina, perché è arrivato l’attacco, si è dimostrato efficace in quasi metà dei pazienti (44%). Buone notizie per chi soffre di mal di testa. Il microstimolatoresu pazienti cronici per trattare le singole crisi, cioè in maniera sintomatica, come quando si prende un’aspirina, perché è arrivato l’attacco, si è dimostrato efficace in quasi metà dei pazienti ().

Si tratta di uno studio italiano condotto dal gruppo del presidente ANIRCEF Fabio Frediani del San Carlo di Milano.

Finora usato come una sorta di profilassi elettronica, il device Cefaly, che sembra un “diadema indiano” da applicare sulla fronte con una piccola ventosa, ha dimostrato che una singola microstimolazione toglie il mal di testa nel giro di un’ora, mantenendo l’effetto per tutto il giorno e, se occorre, la microscarica, impercetibile al paziente, si può ripetere ancora, ovviamente senza approfittarne, e non c’è alcun effetto collaterale.

Nasce dunque l’era del trattamento elettronico sintomatico, cioè usato solo al bisogno, come un’aspirina: se arriva il mal di testa basta un impulso e il dolore se ne va.

E questa volta il trattamento è disponibile prima in italia che in USA.