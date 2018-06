Lenticchie nella dieta per contrastare il diabete

Le lenticchie non dovrebbero essere consumate solo a Capodanno. Un interessante nuovo lavoro fatto nell’Università di Guelph, in Canada, dice che questo umile e piccolo legume è efficace nella riduzione dei livelli di glucosio nel sangue. Quando i carboidrati quali riso e patate sono abbinati alle lenticchie, possono abbassare il glucosio nel sangue fino al 35 per cento.

Nello studio, che è il primo del suo genere, a 24 partecipanti adulti sono state date da mangiare varie pietanze, tra cui del riso con lenticchie, del riso con patate e delle lenticchie con patate.

Dallo studio, è emerso che la combinazione di riso e lenticchie aveva tagliato del 20 per cento i livelli di glucosio nel sangue, mentre la combinazione di patate con lenticchie sveva portato ad una diminuzione del 35 per cento della glicemia.

Le lenticchie possono rallentare la digestione e il rilascio degli zuccheri nel sangue, riducendo i livelli di glucosio.

Con l’assorbimento più lento degli zuccheri non si verifica il picco di glucosio e si abbassa il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.