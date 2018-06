Italiani pigri e iperconnessi, tedeschi sportivi e americani mattinieri

Le vacanze in agriturismo dovrebbero rappresentare l’occasione perfetta per staccare la spina dalla vita di tutti i giorni e rilassarsi a contatto con la natura, eppure gli italiani non riescono a staccarsi da smartphone e pc. Lo rivela un’indagine di Agriturismo.it che ha chiesto a oltre 200 gestori di agriturismi quali sono le abitudini di viaggio degli ospiti in base alla loro nazionalità.

Secondo il 46% degli intervistati sono proprio gli italiani i più stakanovisti mentre sale al 76% la percentuale di chi ha indicato i nostri connazionali come quelli più cellulare-dipendenti.

Se gli italiani sono anche i più dormiglioni, al contrario gli americani sono i più mattinieri mentre sullo sport i tedeschi sono imbattibili, secondo il 63% dei gestori intervistati.