A Firenze è MonnalisaDay2018

Un tributo a Monna Lisa Gherardini nel giorno del suo compleanno

Sabato 16 giugno dalle ore 18 alle 23,30

Via Sguazza / Piazza della Passera / Piazza Tasso

“ Qualche anno fa leggendo un libro sull’identità di Monna Lisa, lessi che era nata in Via Sguazza, a pochi passi da dove ho abitato per anni. Inoltre, La Gioconda di Leonardo, è sempre stata un mio riferimento artistico. L’ho riprodotta in diverse mie opere, anche a grandezza naturale. Da qui a dedicarle un bassorilievo e una kermesse che ricordasse il giorno della sua nascita, è stato un naturale evolversi della mia ricerca di artista” – Franco Bini

In occasione della sesta edizione del Monnalisa Day – kermesse nata per omaggiare il compleanno di Lisa Gherardini, tradizionalmente identificata nella Gioconda di Leonardo che si terrà domani 16 giugno con un nutrito programma di mostre, performance e DJ set – è stato oggi inaugurato in Via Sguazza il nuovo bassorilievo commemorativo a lei dedicato realizzato dal maestro Franco Bini. La realizzazione del nuovo calco in gesso è stata resa necessaria dopo il clamoroso furto avvenuto lo scorso mese di aprile di quello originario apposto nella strada nel 2013. La cerimonia è avvenuta alla presenza dell’artista, del consigliere comunale Stefano di Puccio, della presidente Associazione Via Maggio Olivia Turchi, di Sara Taglialagamba della Fondazione Pedretti e di Caterina Bini, direttore artistico del Monnalisa Day.

L’apposizione del nuovo bassorilievo, sistemato nel tabernacolo di Palazzo Ridolfi tra via Maggio e via Sguazza, strada dove nacque Lisa Gherardini, ha dato inizio alle celebrazioni ufficiali della sesta edizione del Monnalisa Day che proseguiranno domani sabato 16 giugno.

Per tutta la giornata, l’anima pop del Monnalisa Day si riaffaccierà nei suoi quartieri di nascita e di vita, tra Santo Spirito e San Frediano, con celebrazioni che hanno l’intento sempre più forte di conferire un’identità storica a questo evento e di creare un legame sempre più solido tra le varie realtà creative della città.

Si partirà alle ore 17.00 da Piazza della Passera con l’evento HOPPERPOP SWING IN MONALIS. Gli allievi della scuola di swing itinerante, con una tappa intemedia in Piazza Santo Spirito, accompagnerà il pubblico verso piazza Tasso, cuore dell’evento #WHEREISMONNALiSA Pop Center. Qui, dalle 18.00 nell’ex convento delle Leopoldine dopo i brevi interventi sulla storia della strada e di Lisa Gherardini di Alessandro Vezzosi, Claudio Gherardini e Sara Tagliagamba seguiranno varie iniziative, in un omaggio corale dedicato alla figura della modella leonardesca.

Si potrà ammirare La Galerie con opere di Alessandro Gaggio, Franco Bini, Alessandro Di Grande, Marco Fallani, Antonio Borrani, Laura Correggioli, Alessandro Secci, Siriana Lapietra, Stefano Benedetti, Rosalind Keith Meriah Weasley, Ugo Capitoni, Giacomo Laser, Alberto Marconcini; la performance Mary Trashar: Monna, le creazioni del brand Tiziana Guerrini per Maria Cool.

Inoltre reading di Matthew Licht e Simone Lisi, musica con spazi multiattivi attraversati dal suono di ‘Viola a pedale’amplificato, riprodotto e stratificato di volta in volta da Erika Giansanti, proiezione del corto Bonalisa di OPAC e il Photoboot #WHERE.IS.MONNALISA? Con Drink Laboratorio interattivo Proiezioni Fun Gadget

Infine festa finale con il Dj set di Freddie Villarosa, Lorenza DJLO Calamandrei LA, IPUNKYOU Dr Rose Dj di Controradio e Pise Dj Club

sabato 16 giugno dalle ore 17 alle 24

Piazza della Passera, Via Sguazza, Le Leopoldine

Da un’idea di Franco Bini

Direzione artistica Caterina Bini

Comitato Monnalisa Day Luisella Casubolo

Segreteria direzione Viola Giacalone

Progetto grafico Vieri Chiani

Comunicazione Ester Di Leo, Ilaria Andreini

Web – Ken Thai Tabet

DJ set – Freddie Villarosa

Aperitivo Ippocrasso – Edoardo Benvenuti