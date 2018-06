Milano: STABILIMENTO ESTIVO BASE al via

A due passi dai Navigli, tra le atmosfere industriali dell’ex-Ansaldo, c’è una nuova certezza nell’estate a Milano: STABILIMENTO ESTIVO BASE, il programma estivo di BASE Milano.

Un po’ dancefloor, un po’ grotta della paura, un po’ mattinée d’estate. BASE vi invita in

un’esplorazione culturale pop, tra buio e sole, ombre e luci.

Dall’alba al tramonto: inondata di luce, la sala studio diurna accoglie gli studenti. Ai piani alti i

workshop del fare creativo di campoBASE e gli incontri di Wunderkit con i racconti personali dei professionisti delle industrie creative.

Dal tramonto all’alba: nel cortile dell’ex Ansaldo e nelle sale interne, proiezioni di film horror e dark sci-fi, live e dj set, dalla retrowave al synthpop e l’italodisco.

Nel cortile di BASE, per tutta la durata di Stabilimento Estivo, sarà presente il Double Decker di Tannico, un bus a due piani inglese degli anni ‘60 interamente ristrutturato e trasformato in wine bar. Sulla terrazza e déhor del Double Decker verranno serviti alcuni dei vini della più grande enoteca online d’Italia insieme a cocktail e a qualche spuntino per gustarsi l’estate dall’alto.