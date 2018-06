Camminare velocemente, meglio di 10mila passi

Sentiamo spesso dire che bisogna fare almeno 10.000 passi ogni giorno, per rimanere in salute. Un sondaggio britannico ha dimostrato che non è necessario contare i passi. Camminare velocemente per 10 minuti ogni giorno è più sano.

Lo studio è stato condotto in Gran Bretagna, dal Public Health England e dal Royal College, sotto la direzione del professor Sir Muir Gray.

Il lavoro ha concluso che l’esercizio fisico è importante e che camminare velocemente per dieci minuti ogni giorno fornisce un vantaggio in più per la salute. Il cuore batterà più velocemente e questo è salutare, ha detto lo scienziato, osservando che coloro che fanno 10.000 passi al giorno camminano più lentamente, quindi il loro cuore non pompa in modo forte.

Secondo i ricercatori, un cuore che batte forte ha meno possibilità di una frattura dell’arteria e scongiura diversi tipi di cancro, oltre ad allontanare il rischio di sviluppare il diabete.

La camminata veloce è consigliata a chiunque, a qualsiasi età e livello di attività fisica iniziale. E’ un modo semplice per essere più attivi e, coloro che prendono farmaci a lungo termine, avranno più benefici dal camminare speditamente per 10 minuti o più al giorno.