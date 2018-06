Pelle, per una femminilità irresistibile

PCUBE è solo una “questione di pelle”. PCUBE è sperimentazione, gioco, passione e pura libertà. Si avverte nelle sue collezioni la voce graffiante di Janis Joplin, la provocazione della Material Girl Madonna e un’audacia girl power high attitude. La moda perè solo una “questione di pelle”.è sperimentazione, gioco, passione e pura libertà. Si avverte nelle sue collezioni la voce graffiante di Janis Joplin, la provocazione della Material Girl Madonna e un’audacia girl power high attitude.

E’ arrivata l’ora di alzare il volume, per una femminilità irresistibile e fuori dagli schemi.

Nessuna collezione per PCUBE . C’è troppa spontaneità e immediatezza come nella creazione di un’opera d’arte. I modelli sono sostanzialmente tutti unici. Si pensa e si crea un momento dopo l’altro. Le mani lavorano, l’artista dipinge, il creativo aggiunge dettagli. Come le borchie a forma di teschio, di stelle, le applicazioni di tessuti e ricami, i dipinti spruzzati direttamente su pelle. Et voilà un capo unico, irripetibile impossibile da replicare.

Alta manifattura spensierata. Per pezzi speciali che fanno la differenza.

