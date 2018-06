La tavola dell’estate è firmata Milou Milano

l blu, il bianco, l’azzurro, i quadretti e le righe. L’eleganza senza tempo delle vacanze in Normandia ispira la collezione sartoriale di tovagliette quadrate in puro cotone con patch-stemma applicato. Nel set il tovagliolo a righine bianco e rosso in tessuto seersucker. Per un total look la borsina marinière in cotone seersucker con motivo di ancore ricamate. Una vera it bag!

Tovaglietta in puro cotone a quadretti cm 41×41 con patch a stemma marina cucito a mano e tovagliolo in cotone seersucker cm 36×36.

€ 25 il set

Borsina in cotone seersucker con motivo di piccole ancore ricamate cm 27×32 € 15