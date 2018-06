Politecnico di Milano, Master Universitario dedicato al Luxury sector: iscrizioni al via

Partirà a settembre la II edizione del Master di I livello in Premium Design Management del Politecnico di Milano, gestito da POLI.design in collaborazione con l’International University of Monaco IUM (Montecarlo Principato di Monaco), 20 i posti a disposizione. Il master, erogato in lingua inglese, prevede l’approfondimento delle tematiche relative alla progettazione di un nuovo marketing e management per il settore del lusso, con il coinvolgimento di discipline trasversali e secondo tematiche e strategie proprie ai due ambiti del Design e dell’Economia. Il mercato dei beni e dei servizi di lusso, in particolare, con la sua recente tendenza alla commercializzazione di esperienze, più che di semplici “prodotti”, offre infatti un terreno unico di incontro tra le aree teoriche e progettuali afferenti al Design e le analisi e gli studi afferenti al mondo del marketing e della gestione aziendale.

Il Master universitario è riservato a candidati in possesso di Diploma universitario o Laurea V.O., Laurea o Laurea Specialistica/Magistrale N.O. in Economia, Architettura, Design, Ingegneria Gestionale, Disegno Industriale, Beni Culturali. E’ facoltà della commissione selezionare e ammettere laureati o diplomati universitari di altre provenienze, purché compatibili con il percorso didattico e/o dotati di curriculum vitae coerente con lo stesso. Per i candidati stranieri saranno considerati titoli di studio equivalenti nei rispettivi ordinamenti degli studi.

Il Master intende formare esperti in grado di collocarsi sul mercato del lusso con competenze trasversali nell’ambito della gestione e creazione di nuovi progetti di Brand experience, come nello sviluppo e controllo di programmi di eventi e attività a supporto della commercializzazione di prodotto e per lo sviluppo di nuove politiche aziendali.

Le richieste del mercato attuali si indirizzano infatti verso figure in possesso di una conoscenza teorica e pratica in grado di gestire i processi aziendali sia sotto il profilo della gestione di impresa che sotto il profilo della direzione artistica di un’impresa: designer o economisti in grado di dialogare per lo sviluppo ed il potenziamento commerciale di un’azienda cogliendo le nuove occasioni offerte dalle recenti teorie ed esperienze nell’ambito del design strategico.

Il settore principale di intervento è quindi individuato nel mercato dei beni e dei servizi di lusso, mercato in continua espansione e particolarmente fertile nell’ambito del design strategico, grazie a pratiche aziendali già consolidate in cui lo sviluppo dei nuovi progetti vede direzione artistica e marketing, creativi e manager, fianco a fianco, condividendo un lessico comune e comprendendo appieno le rispettive istanze per la buona riuscita finale.

Gli studenti della prima edizione sono in stage presso le seguenti realtà:

Chantier Naval Couach

FPL ARREDA SRL

Simone Micheli Architectural Hero srl

IMMOCONTACT GROUP CAROLI

Cassina spa

Gli sbocchi occupazionali si configurano principalmente nel contesto privato, in un settore in come quello del lusso, che, nelle sue molteplici aree non conosce crisi: dalla Moda ai prodotti di lusso, ma anche l’area dei servizi e della progettazione e gestione di eventi e manifestazioni, fino all’area del Design e marketing strategico. Le professionalità sono richieste quindi presso una vasta platea di imprese con un’area di intervento alquanto vasta ed articolata.

Obiettivo dichiarato è inoltre la formazione di figure chiave in grado di mediare le istanze della gestione e del marketing aziendale con le esigenze di prodotti, ambienti e servizi di alta o altissima qualità di Design.

Il corso è suddiviso in due moduli, uno erogato dal Politecnico attraverso POLI.design ed uno erogato dall’Università Internazionale di Monaco (attraverso due percorsi didattici). Prevista, inoltre, l’attivazione di stage formativi in collaborazione sempre con l’Università di Monaco.