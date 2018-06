Rimini Wellness: Gessica Notaro continua a ballare

Gessica Notaro, la ragazza riminese conosciuta per aver subìto l’aggressione con l’acido da parte dell’ex fidanzato e protagonista indiscussa dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”, continua il suo percorso di rivalsa a passo di danza, e questa volta lo fa esibendosi sul grande palco di Zumba® (Rimini Wellness), facendo ballare ed emozionare un pubblico di diverse migliaia di persone.

Con questa esibizione accanto al fondatore di Zumba®, Beto Perez, Gessica vuole dimostrare ancora una volta che nessuno è riuscito a spegnere il suo sorriso e a fermare la sua voglia di vivere e sognare. Nonostante il vissuto doloroso, Gessica ha sempre dimostrato una grande positività e voglia di rinascita, stando vicino a tutte quelle donne che come lei hanno subìto una violenza così feroce.

Beto Perez, il creatore del programma di fitness che conta oggi 15 milioni di appassionati in tutto il mondo, colpito e affascinato dalla forza travolgente di questa ragazza dai grandi sogni, l’ha voluta accanto a sé sul palco più ambìto del Rimini Wellness per regalare agli appassionati di Zumba® una performance indimenticabile.

“Sono felice ed emozionata di essere qui oggi, e ringrazio Beto per avermi voluta fortemente su questo palco. Zumba® significa gioia di vivere e positività, due valori che hanno sempre accompagnato la mia vita e che mi stanno aiutando ad andare avanti, a combattere anche per quelle donne che non hanno avuto una seconda possibilità. Essere qui è l’ennesima dimostrazione che la mia vita non è finita il 10 gennaio 2017, ma che posso continuare a coltivare i miei sogni e darmi da fare per raggiungere i miei obiettivi”, ha dichiarato Gessica Notaro.

“Sono stato colpito da quello è accaduto a Gessica, ma sono stato ancora più impressionato dalla forza che questa ragazza tira fuori ogni giorno e infonde negli altri. Portare lei sul palco è una forte testimonianza di come il ballo può rappresentare uno stimolo fortissimo per andare avanti e per non arrendersi”, ha aggiunto Beto Perez. “Oggi, grazie al sorriso contagioso di Gessica, abbiamo lanciato un messaggio di speranza e coraggio”.