Imprenditoria positiva: in arrivo il “Positive Business Award” 2018

Per il quinto anno consecutivo Milano ospiterà il “Positive Business Award”, il premio ideato, concepito e realizzato dalla Scuola di Palo Alto che verrà assegnato presso lo showroom di Gessi, nel Quadrilatero della moda.

Appuntamento per la serata di gala il 5 giugno 2018, quando sul palco dei Positive verrà celebrata la cultura positiva di aziende, persone e organizzazioni che nell’esercizio del proprio business hanno dato prova di tradurre in fatti, progetti e comportamenti i valori e i principi della Scienza dell’Happiness.

APPUNTAMENTO – Con The Way Magazine come media partner, martedì 5 giugno sarà la volta della cerimonia di gala che vedrà sul palco tutti i vincitori. Il Positive Business Award è un premio composto da 22 categorie tematiche, nato con l’obiettivo di dare il giusto risalto a iniziative e progetti che concettualmente si caratterizzano per la loro impronta positiva e che hanno dimostrato di apportare un contributo concreto in termini di miglioramento dell’ambiente di lavoro, della produttività, dell’innovazione e dello sviluppo.

“Per la quinta volta celebreremo con grande soddisfazione le eccellenze italiane. Un premio che cresce anno dopo anno, catalizzando sempre maggiore interesse da parte delle aziende e dei media. Le persone, così come le organizzazioni, non dovrebbero mai dimenticare di celebrare i propri successi” afferma Marco Masella, presidente della Scuola di Palo Alto. “Il riconoscimento pubblico è occasione d’ispirazione per tutti, momento di gratificazione per sforzi e impegno profusi, stimolo a fare sempre meglio, fonte di “contagio” di emozioni positive che propagandosi alimentano la crescita e lo sviluppo di un’impresa”.

A condurre la serata di gala sarà anche quest’anno Enrico Banchi, partner della Scuola di Palo Alto e speaker di fama internazionale, che premierà le proposte vincenti per ognuna delle categorie e consegnerà il “Positive Business Award” assoluto.

Previsti anche Premi Speciali per personaggi rappresentativi del mondo sportivo e dello spettacolo. Sponsor della manifestazione Enterprise Hotel della catena italiana Planetaria Hotel, annoverato tra gli hotel più prestigiosi di Milano, elegante, accogliente e raffinato, unico in Europa ad avere una immersive room, una sala con proiezione a 360°.

Potete seguire il Positive Business Award sulle pagine social di The Way Magazine, giovedì 5 giugno 2018 dalle ore 19:30 in diretta dallo Spazio Gessi Via Manzoni 16/A Milano.

La giuria al lavoro per la selezione del premio finale:

MASSIMO DELLA TORRE – CEO, FUNDUS DELLA TORRE

MARCO MASELLA – PRESIDENTE, SCUOLA DI PALO ALTO

CHIARA OSNAGO GADDA – GIORNALISTA, PR & COMMUNICATION MANAGER

GIORGIO BOGGERO – VICEPRESIDENTE, SEGAFREDO ZANETTI

DAMIANO DE CRESCENZO – GENERAL MANAGER PLANETARIA HOTELS, ENTERPRISE HOTEL

CHRISTIAN D’ANTONIO – DIRETTORE, THE WAY MAGAZINE

WILLIAM GRIFFINI – CEO CARTER & BENSON

MARIO VIGO – IMPRENDITORE

ANNAMARIA MILESI – MARKETING CONSULTANT

SAVERIO BUONO – ARTISTA CONTEMPORANEO

CRISTINA ROLANDO -HEAD OF BUSINESS, LEAGAS DELANEY ITALIA

MASSIMO BELLINI – IMPRENDITORE

FRANCESCO D’AGOSTINO – CEO, FD MEDIA GROUP, EDITORE, THE WAY MAGAZINE

ROBERTA ERRICO – IMPRENDITRICE

UGO PELLEGRINO – CEO, NUXE ITALIA