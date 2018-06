Clarks Originals: anticipazioni Pitti Uomo 94

La collezione SS19 rafforza il ruolo incontrastato di un modello che è stato adottato in tutto il mondo come un basic dello streetwear e che è diventata una delle scarpe-icona di Clarks, la Wallabee. Novità di questa stagione la grande varietà di colori che, anch’esse, prendono ispirazione dalla controcultura degli anni ’60.

C & J Clark Limited, proprietaria del marchio Clarks, azienda privata di calzature, è stata fondata dalla famiglia Clark nel 1825 a Street, Somerset, Regno Unito. Sempre con sede a Street, il Gruppo Clarks disegna, sviluppa e vende una vasta gamma di calzature e accessori per uomo, donna e bambini. Il marchio Clarks è conosciuto nel mondo per la qualità, lo stile ed il confort. Il Gruppo Clarks ha costruito il suo successo come l’azienda di scarpe leader nel Regno Unito per diventare un Business Globale da £ 1,5 miliardi di Sterline che opera nel Retail, Commercio all’ingrosso, franchising e canali online in oltre 100 mercati in tutto il mondo.