Milano, teatro Ringhiera ricorda Fabio Chiesa

STRAVACANZA

La Festa della Repubblica di Fabio

Siamo vacanti, vaganti, mine stravaganti.

ATIR/Teatro Ringhiera quest’anno organizza la giornata di festa per ricordare Fabio Chiesa, attore e anima della Compagnia ATIR, con il collettivo di LUMe Laboratorio Universitario Metropolitano, un collettivo di studenti e giovani lavoratori di Milano che da tre anni propone una stagione ricca di concerti, spettacoli e conferenze occupando luoghi che per decenni sono rimasti vuoti e abbandonati.

Reading, musica dal vivo, performance, spettacoli, laboratori per tutte le età, una mostra e dj set per ricordare Fabio e il suo spirito luminoso. Una particolare Festa della Repubblica, un modo gioioso per sentirsi cittadini d’Italia e del mondo. Per ATIR è anche l’occasione per ricordare che, dopo un anno “On The Road”, si spera di tornare presto a casa. Sulla Piana e al Ringhiera.

ATIR e LUMe, con storie, esperienze e percorsi diversi, condividono una pratica di integrazione e riqualificazione del territorio metropolitano, di luoghi spesso lasciati vuoti e non valorizzati. Questi “spazi bianchi”, grazie ad un lavoro costante che fa dell’arte e della cultura un servizio a disposizione dei cittadini, diventano preziosi luoghi di relazione, distese di cemento in cui far crescere fiori, bellezza, benessere sociale.

L’idea è di contagiare tutta la città, tirare un filo rosso da Piazza Fabio Chiesa fino a Viale Vittorio Veneto 24.

SCALETTA STRAVACANTE

16.00 inizio festa

16.30 Laboratorio STARING BACKWARDS a cura di Alessio Calciolari (Prenotazioni astaringbackwards@yahoo.com)

17.30 “Don Kisciotte” – Spettacolo adatto ai bambini a cura di LumeTeatro

A seguire intervento di Serena Sinigaglia e Collettivo LUMe + performance collettiva laboratorio STARING BACKWARDS

19.00 Tropea Live e Interventi teatrali by LUMe / ATIR

20.00 DJ SET con Matt Carraldo e BE IT

dalle 16.00 in poi

• Laboratorio Aperto MANDACI UNA CARTOLINA

• La Mostra “LAMILANOALTRA” a cura di LUMe

• Area amache

• BARETTO con Bibite – Vino – Birre – Spritz e tante altre leccornie

Radio Router registrerà l’evento e lo trasmetterà su Shareradio

ATIR TEATRO RINGHIERA

Piazza Fabio Chiesa / Via Pietro Boifava 17 – 20142 Milano – tel. 02.87390039 – info@atirteatroringhiera.it

www.atirteatroringhiera.it

COME RAGGIUNGERCI

MM2 Abbiategrasso / tram 3, 15 / bus 79 – Facilità di parcheggio vicino al teatro