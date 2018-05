Sindrome del bambino scosso: Terre des Hommes ha lanciato un decalogo

La Fondazione Terre des Hommes, ha lanciato un DECALOGO di informazioni e consigli utili sulla “Shaken Baby Syndrome” (SBS), per promuovere una maggiore conoscenza di questo fenomeno, ancora poco noto ai genitori e spesso sottovalutato anche dai pediatri.

Per questo motivo, Terre des Hommes ha promosso nei mesi scorsi, in collaborazione con 6 eccellenze ospedaliere pediatriche italiane, la prima campagna nazionale di prevenzione e sensibilizzazione contro la SBS dal titolo “Non scuoterlo!” (www.nonscuoterlo.it)

E proseguendo in questo percorso di sensibilizzazione, la Fondazione ha messo a punto un decalogo, redatto con il supporto di esperti dei diversi ospedali membri della rete, per far conoscere i rischi e le conseguenze di una delle “manovre consolatorie” più frequenti del pianto dei bambini.