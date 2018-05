#ComeACasa, un sms per va a curarsi lontano

In Italia ogni anno circa 400 mila persone affette da gravi patologie sono costrette a spostarsi lontano dalla propria città per ricevere le cure necessarie; un numero molto importante che ingloba anche tante famiglie che, a causa di fragilità economiche, non possono permettersi un alloggio. Con un sms da cellulare o una chiamata da rete fissa al 45588 sarà possibile dare un aiuto concreto ai numerosi “pendolari della salute”.

Lo segnala l’Associazione CasAmica Onlus, organizzazione di volontariato che da oltre 30 anni accoglie i malati costretti ad attraversare l’Italia per sottoporsi a cure mediche e i loro familiari accompagnatori.

Fino al 9 giugno sarà attiva la Campagna Sms Solidale #ComeACasa, attraverso la quale sarà possibile sostenere le preziose attività solidali e sociali dell’Associazione.