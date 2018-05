Attori e attrici: i piu’ cercati sul Web

La piattaforma di web marketing SEMrush ha condotto una ricerca per scoprire quali attori e attrici italiani sono più cercati nel web. La ricerca comprende non solo Italia, ma anche più di 20 altri paesi. Alcuni dei nomi sulla lista sono decisamente sorprendenti!

Il vincitore della classifica è Raz Degan: gli utenti hanno digitato il suo nome su Google 3 milioni di volte, il suo successo ovviamente è stato influenzato dalla vittoria nel reality show Isola dei Famosi 2017. Secondo posto per Beppe Grillo, che adesso interessa le persone più come politico che come attore. “Medaglia di bronzo” va per Adriano Celentano, attore molto famoso anche in altri paesi europei.

Raoul Bova, attore, regista ed ex nuotatore italiano è al quarto posto, seguito dal cantante e attore Massimo Ranieri. Gabriel Garko, protagonista di L’onore e il rispetto arriva al quinto posto, dopo si trovano Checco Zalone, Nino d’Angelo e Lino Banfi. Conclude la top-10 il trio comico di attori e registi teatrali: Aldo Giovanni e Giacomo.

Per quando riguarda le donne: l’attrice più ricercata è Michelle Hunziker (3.5 milioni delle ricerche durante l’anno), che per lungo tempo è stata la conduttrice del programma Striscia la notizia. Al secondo posto troviamo Barbara d’Urso, famosa anche come la conduttrice del reality show Grande Fratello. Al terzo posto tra le attrici più googlate troviamo Ambra Angiolini, anche conosciuta solo come Ambra.