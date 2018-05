Racconti, Short story: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per la IV edizione

del concorso letterario “Short story”.

IL REGOLAMENTO

Ammessi al premio sono racconti in lingua italiana della lunghezza massima di 18.000 battute (da inviare a info@enricodamianieditore.com) entro e non oltre il 30 settembre 2018.

Fra i racconti pervenuti sarà segnalata una triade entro fine novembre.

I vincitori verranno pubblicati, insieme alle terzine delle edizioni precedenti, in una raccolta in formato ebook.

Argomenti del racconto: l’oggi, la realtà, anche se trasposta o deformata, la durezza e la problematicità delle questioni contemporanee.

La partecipazione al premio comporta: