Il Napercise arriva in Italia

David Lloyd Clubs, il gruppo leader europeo in ambito fitness, presenta in Italia un nuovo tipo di esercizio dagli effetti estremamente benefici: si chiama Napercise, e il termine dice già tutto: una combinazione tra le parole anglosassoni Nap (=pisolino) ed exercise (=esercizio), per un rivoluzionario allenamento che consiste nel fare niente meno che una bella dormita.

Lo sviluppo di Napercise si ispira a studi accademici sugli importanti benefici per la salute che il pisolino può apportare nel corso della giornata, tra cui l’aumento del livello di attenzione, la diminuzione degli stati di ansia o stress e il miglioramento dell’umore.

Le lezioni di Napercise consistono in sessioni di sonno di 45 minuti progettate per aiutare a rinvigorire mente, corpo e persino a bruciare calorie. La stanza è attrezzata di comodi lettini singoli e suoni rilassanti per creare l’ambiente perfetto per un rilassamento totale. La temperatura dello studio viene abbassata a un livello tale da promuove la combustione di calorie durante il sonno senza accorgersene.