Lo yogurt contrasta malattie intestinali, artrite e asma

Secondo un nuovo studio, mangiare yogurt può aiutare a ridurre l’infiammazione cronica, un fattore che scatena malattie intestinali, artrite e asma.

La ricerca, pubblicata sul Journal of Nutrition, ha esplorato l’ipotesi che lo yogurt possa aiutare a ridurre l’infiammazione, migliorando l’integrità del rivestimento intestinale.

Quest’ultimo fatto, sua volta, potrebbe aiutare a prevenire le endotossine che stimolano il rilascio di citochine proinfiammatorie, dicono dall’Università di Wisconsin-Madison, negli Stati Uniti.

I farmaci anti-infiammatori come l’aspirina, il Naproxen, l’idrocortisone e il prednisone possono aiutare a mitigare gli effetti dell’infiammazione cronica, ma, a differenza dello yogurt, hanno ciascuno dei rischi e degli effetti collaterali.

Lo yogurt è anche una buona fonte di nutrienti, contiene la vitamina B12 e il calcio, oltre a livelli elevati di proteine, benefiche per il corpo.

Lo studio, per giungere ai suoi risultati, ha arruolato 120 donne in premenopausa, metà obese e metà non obese. La metà delle partecipanti doveva mangiare circa 3 vasetti di yogurt al giorno per nove settimane; le donne appartenenti al gruppo di controllo invece dovevano mangiare un budino senza latte, sempre per nove settimane.

I ricercatori hanno preso campioni di sangue a digiuno delle partecipanti e hanno valutato diversi biomarcatori che gli scienziati avevano già utilizzato nel corso degli anni per misurare l’endotossina e l’infiammazione.

I risultati del lavoro hanno mostrato che, mentre alcuni dei biomarcatori erano rimasti costanti nel tempo, chi aveva mangiato yogurt aveva sperimentato significativi miglioramenti in alcuni marcatori chiave, come il TNF, una proteina importante nell’attivazione dell’infiammazione.

Lo yogurt contiene probiotici, buoni per mantenere un intestino sano, cosa che contribuisce sicuramente a ridurre l’infiammazione. Per un ulteriore vantaggio, si può mangiare yogurt con muesli, noci, semi e frutta o utilizzarlo come smoothie a colazione.

Consumando tutti i giorni yogurt si può anche contribuire a rafforzare il proprio sistema immunitario e ad aiutare l’assorbimento di minerali come zinco e magnesio.