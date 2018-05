Concerto gratuito Anastacia al Mantova Outlet Village

Il Mantova Outlet Village si prepara ad organizzare ed ospitare un nuovo grande evento internazionale che conferma la volontà della struttura di continuare a proporre intrattenimenti ed iniziative di alto livello, ricercando situazioni sempre di particolare rilevanza artistica e fruibili da tutti.

Tappa mantovana infatti per la leggenda del pop Anastacia che, venerdì 29 giugno, alle ore 21.00, si esibirà al Mantova Outlet Village (via Marco Biagi a Bagnolo San Vito, uscita A22 Mantova Sud), in un concerto completamente gratuito, organizzato da MOV in collaborazione di InsideOut Agency. Dalle ore 18.00 il Village offrirà musica e intrattenimento con Radio Bruno.

Vi sarà inoltre uno spazio dedicato al charity con la presenza della LILT di Mantova (Associazione Italiana Lotta ai Tumori) che informerà i presenti sulle proprie attività.

Con oltre 30 milioni di album venduti in tutto il mondo, Anastacia è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo e celebra, con questo tour il suo settimo lavoro, “Evolution”.

Dopo infatti i concerti a Brescia, Roma, Bologna e Milano, la fantastica voce dietro ai clamorosi successi ‘I’m Outta Love’ e ‘Left Outside Alone’, prosegue il suo tour per una tappa al Village dove presenterà oltre al suo ultimo album “Evolution” le sue piu’ famose hit .

Nel corso del suo “Ultimate collection tour” che ha visto 110 date nel 2016 e 2017, Anastacia ha annunciato una partnership con Cancer Research UK e ha fatto una donazione personale all’organizzazione benefica per finanziare nuove ricerche salva-vita nel campo del tumore al seno, malattia che ha superato due volte. Anastacia vuole incoraggiare fan, amici e supporter a fare donazioni per incrementare i fondi destinati alla ricerca contro il tumore al seno, in modo da migliorare le possibilità di sopravvivenza.

“Con questo concerto il Village vuole dimostrare la volontà di continuare a proporre eventi di alto livello internazionale e fruibili da tutti. Negli ultimi anni infatti abbiamo investito molto sulla cultura organizzando e ospitando iniziative gratuite, dai concerti di Paola Turci e Goran Bregovic, alle mostre fotografiche come “Da Andy Warhol a Jean-Michel Basquiat. Dalla Pop Art alla Street Art”, “David Bowie – Il mito da Ziggy Stardust a Let’s Dance”, “Leo Matiz su Frida Kahlo” e “I love New York: fotografie di Brian Hamill – Woody Allen, Robert De Niro e le icone del cinema”. Ma non sono mancate rassegne di cinema d’essai, incontri con scrittori, rappresentazioni liriche, mostre di artisti locali e spettacoli per i più piccoli”, ha affermato Sara Sirocchi, Marketing Manager di Mantova Outlet Village.

Ci sono cantanti in tutto il mondo che danno libero ascolto, una canzone divertente e un suono memorabile. Ci sono pochissimi cantanti dell’universo che incorporano quel tono assolutamente unico che istantaneamente, indubbiamente riconosci. Accattivante, formicolio alla spina dorsale, soul, grande voce che garantisce uno status da superstar. Anastacia è solo questo. Una superstar.

‘Risurrezione’. Una parola forte e interessante. È la traduzione del suo nome in greco. È la descrizione di qualcosa che è rinato. ‘Resurrection’ è opportunamente il titolo del suo ultimo album. Anastacia è stata in un lungo viaggio sia nella vita che con la sua carriera musicale. A volte devi perdere la strada per ritrovarti, superare le sfide, sperimentare, ma se sei abbastanza concentrato, troverai la via del ritorno. Risorrai tutto ciò che è andato fuori strada. Se qualcuno sa come trovare la propria forza interiore, concentrarsi e non arrendersi, è Anastacia.

Per chi non conosce le sfide che Anastacia ha affrontato, ce ne sono state alcune. Le è stato solo di recente, nell’aprile 2013, diagnosticato un cancro al seno per la seconda volta nella sua vita 10 anni dopo la sua prima battaglia. Alcuni si sarebbero sgretolati, caduti a questo ostacolo, ma Anastacia si rifiutò di lasciare che la cosa peggiorasse. “La Big ‘C’ ha una nuvola scura, le persone pensano automaticamente alla morte. Non l’ho fatto”.

In fondo alla sua mente sapeva che quel giorno sarebbe arrivato, così tanto che non ci si può mai veramente preparare per tali notizie, lei ha studiato le sue opzioni ed era certa del suo piano. Non era una decisione leggera, ma doveva subire una mastectomia doppia e liberarsi del cancro al seno una volta per tutte. Questo processo sarebbe intenso e richiederebbe un “time out” per il recupero, ma fino al giorno dell’operazione ha trovato conforto nello scrivere un diario di canzoni. Un approccio catartico, qualcosa su cui concentrarsi. Era pronta a ritrovare se stessa, a parlare al mondo attraverso la sua musica, la sua risurrezione.

I suoi cambiamenti personali e le sfide sono andate di pari passo con gli ostacoli che si verificano nell’industria musicale. Un mondo che ha preso un battito ma ha combattuto. Nessuno può vivere senza musica. Nessuno può vivere senza la lotta per sopravvivere. Tutti affrontano sfide e la scrittura di questo album è stata l’occasione per Anastacia di condividere le sue esperienze e trasformarle in parole di incoraggiamento. “A volte mi chiedo se il mio scopo su questa terra sia quello di essere un modello. Guardo le mie sfide come un dono e la mia voce come strumento”.

Il giorno in cui Anastacia ha scoperto di avere nuovamente il cancro, era appena arrivata in studio con lo scrittore / produttore Jamie Hartman. Il telefono squillò, lei semplicemente ascoltò, annuendo solennemente e assorbendo le notizie sconvolgenti. Non è una cosa facile da ascoltare. Jamie, scioccato naturalmente, le ha immediatamente intimato di andare a casa. Potete immaginare l’espressione sconcertata dell’incredulità sul suo viso quando Anastacia ruppe il suo silenzio e lo guardò: “Ma stai scherzando? Non c’è modo di tornare a casa, scrivere una dannata canzone!”… e così fecero! “Non avevo intenzione di andare da nessuna parte. Non da quella sessione e certamente non dalla vita”. Questo è stato il giorno in cui è nata la canzone “Stay”. Il primo capitolo della sua strada verso la guarigione.

Wow. Che canzone. Una pura transizione dalle tracce up-tempo su cui ti sei mosso la testa, un bell’esempio di come questo album attinga ogni emozione con il perfetto equilibrio. “L’industria musicale è cambiata immensamente da quando ho iniziato e sto solo imparando davvero come cambiare con esso”.

È stato poco più di 16 anni fa, nel 2000, che Anastacia ha avuto il suo primo successo con “I m Outta Love”, che è diventato il singolo più venduto dell’anno dal suo primo album in studio “Not That Kind”. Ha continuato a prosperare con altri 6 album in studio che l’hanno gettata nello stato di superstar di cui parliamo, avendo venduto oltre 30 milioni di dischi fino ad oggi.

A 15 anni dal suo successo, Anastacia ha rilasciato “Ultimate Collection” il 6 novembre 2015. “Collection” ha visto il ritorno superstar alla casa natale di Sony Music, l’etichetta che ha contribuito a catapultare Anastacia verso la celebrità globale, dove ha debuttato e ha pubblicato i suoi successi di grande successo tra cui “I’m Outta Love”, “Left Outide Alone” e “Paid My Dues”.

Nel ricongiungersi con Sony e la sua “Ultimate Collection”, Anastacia afferma: “Mi sento così benedetta per vivere questo eccitante prossimo capitolo della mia vita. L’idea per la mia “Ultimate Collection” è includere qualcosa per tutti. Sono eternamente grata di ricongiungermi con Sony, l’etichetta discografica che ha reso possibile tutto ciò sin dal primo giorno. 15 anni dopo sono tornata a casa e non potrei essere più felice”.

Tutto sommato, l’aprile del 2016 ha visto Anastacia intraprendere un ampio tour estivo europeo, con 55 date sparse nell’emisfero settentrionale.

Il tour si è concluso in Italia ad agosto, giusto in tempo per l’annuncio di Anastacia nella line-up della quattordicesima stagione del prestigioso film della BBC “Strictly Come Dancing”. In collaborazione con Brentan Cole, ex alunni Strictly, Anastacia ha ballato al fianco di altri concorrenti, tra cui Daisy Lowe, Ore Oduba e Danny Mac.

Successivamente, Anastacia ha stretto una partnership con Cancer Research UK, impegnandosi a fare una donazione personale per essere protagonista dello show per l’organizzazione. L’impegno, oltre alle donazioni provenienti dagli spettatori, contribuirà a finanziare una ricerca più salvavita sul cancro al seno.

“Essere in grado di aumentare la consapevolezza e lo spirito delle persone è tutto ciò che voglio fare. Colpirò quella pista da ballo ogni fine settimana, non solo per provare a vincere la competizione, ma anche come incentivo in più, sapendo che ogni centesimo che riceverò, aiuterà a battere il cancro”.