Automobile: il posto della morte

C’è un posto, in automobile piu’ pericoloso degli altri. Lo ha individuato, in Belgio, l’agenzia vallone per la sicurezza stradale (AWSR), che ha appena pubblicato i risultati di un’indagine sulla gravità delle lesioni negli incidenti stradali.

Il risultato dello studio è stato che il posto piu’ pericoloso in auto non è quello occupato dal passeggero anteriore, come comunemente si pensa, ma il sedile centrale posteriore.

Per determinare il posto più rischioso in un veicolo, l’Agenzia ha analizzato gli infortuni avvenuti tra il 2007 e il 2016, esaminando, per ogni luogo disponibile, il numero di persone che sono morte o che sono state seriamente ferite.

E’ emerso che il “luogo della morte” è il sedile centrale posteriore dell’automobile, forse a causa dell’inadeguatezza o della mancanza della cintura di sicurezza.

Il conducente è la seconda persona più esposta a lesioni gravi, in caso di incidente, seguito dal passeggero posteriore destro e, infine, dal passeggero posteriore sinistro.

In effetti, gli adulti seduti sul sedile posteriore dimenticano spesso di allacciare le cinture, perché le ritengono inutili sul retro.